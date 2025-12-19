السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تركيا تحقق في تحطم مسيّرة بعد أيام من إسقاط أخرى

قرويون يقفون بجانب طائرة مسيرة تحطمت في تركيا
19 ديسمبر 2025 20:24

ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات التركية فتحت تحقيقا، اليوم الجمعة، بشأن طائرة غير مأهولة تحطمت شمال غربي تركيا بعد أيام من إسقاط البلاد مسيرة أخرى دخلت المجال الجوي من البحر الأسود.
وأوضحت قناة "إن تي في" الإخبارية أن سكان ولاية قوجه إيلي اكتشفوا طائرة غير مأهولة في أحد الحقول، مما دفع إلى فتح تحقيق رسمي بشأن الحطام.

وما زال مصدر المسيرة غير واضح. ولم يعلق المسؤولون الأتراك بعد على الحادثة.
واعترضت طائرات تركية من طراز "إف- 16" يوم الاثنين الماضي ما وصفه مسؤولون بأنه مسيرة "خارجة عن السيطرة" بعدما انتهكت المجال الجوي للبلاد.
وأفادت وزارة الدفاع بأنه جرى تدمير المسيرة في موقع آمن لحماية المدنيين والمجال الجوي.
وحضت الحكومة التركية، بعد ذلك، على الالتزام بأكبر قدر من الحذر فوق البحر الأسود. 

المصدر: وكالات
تركيا
طائرة مسيرة
