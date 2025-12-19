السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين: الكرة في ملعب أوكرانيا وحلفائها لإنهاء الأزمة

بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي
19 ديسمبر 2025 20:38

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الكرة في ملعب أوكرانيا وحلفائها في الغرب خلال المفاوضات الرامية إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ نحو أربع سنوات.
وصرّح بوتين، بمناسبة خطابه التقليدي في نهاية العام والذي يُنقل مباشرة عبر التلفزيون، أن "الكرة هي بالكامل في ملعب خصومنا الغربيين، قادة النظام في كييف والجهات الأوروبية الراعية لهم في المقام الأول"، مؤكدا أن موسكو مستعدة "للتفاوض وإنهاء النزاع بسبل سلمية".
لكنه اتهم الغرب "بالخداع" من خلال الاستمرار في توسيع صفوف حلف شمال الأطلسي (ناتو)، متعهدا أن بلاده لن تتدخل في بلدان أخرى "إذا عاملتمونا باحترام وراعيتم مصالحنا".
وقال بوتين، الذي دأب على تنظيم مؤتمر نهاية السنة "تتقدّم قوّاتنا على امتداد خطّ التماس برمّته"، مضيفا أن الجيش الأوكراني "يتراجع في كل الاتجاهات".
وأكد "أنا على قناعة بأننا سنشهد مزيدا من النجاحات قبل نهاية السنة".

أخبار ذات صلة
أميركا تقترح صيغة جديدة للمحادثات بين روسيا وأوكرانيا
روسيا تعلن السيطرة على قريتين أوكرانيتين
المصدر: آ ف ب
فلاديمير بوتين
روسيا
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
العين يعزز صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بـ«ثنائية» أمام كلباء
الرياضة
العين يعزز صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بـ«ثنائية» أمام كلباء
اليوم 21:42
رئيس البرازيل خلال قمة قادة دول مجموعة "ميركوسور"
الأخبار العالمية
البرازيل تأمل توقيع اتفاق "ميركوسور-الاتحاد الأوروبي" التجاري
اليوم 21:24
تياجو سيلفا يعود إلى أوروبا!
الرياضة
تياجو سيلفا يعود إلى أوروبا!
اليوم 21:13
من طنجة إلى أوروبا.. كأس أفريقيا تكسر «العزلة»!
الرياضة
من طنجة إلى أوروبا.. كأس أفريقيا تكسر «العزلة»!
اليوم 21:08
هالاند يقود مانشستر سيتي إلى قمة «البريميرليج»
الرياضة
هالاند يقود مانشستر سيتي إلى قمة «البريميرليج»
اليوم 21:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©