السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إنقاذ 539 مهاجراً قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية

مهاجرون بانتظار نقلهم في ميناء آجيا غاليني بعد إنقاذهم قرب كريت (وكالات)
20 ديسمبر 2025 01:13

أثينا (وكالات)

أعلن خفر السواحل اليوناني إنقاذ 539 مهاجراً اكتظ بهم قارب شراعي، أمس، جنوب جزيرة كريت في البحر الأبيض المتوسط.
وقال المتحدث باسم خفر السواحل: إنه تمّ إنقاذهم بوساطة قارب دورية تابع لوكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس»، بالقرب من جزيرة غافدوس الواقعة على بعد نحو 30 كيلومتراً قبالة ساحل جزيرة كريت.
وأفاد خفر السواحل، بأنّ من بين هؤلاء المهاجرين، أشخاصاً من بنغلادش، وباكستان، ومصر، وإريتريا، والصومال، والسودان، والأراضي الفلسطينية. وأشار المتحدث إلى أنّه سيتم نقلهم إلى مدينة ريثيمنون في جزيرة كريت.  ووفقاً للإجراءات المتبعة في الاتحاد الأوروبي، سيخضعون جميعهم لفحوصات طبية قبل النظر في طلبات لجوئهم.
ويسعى مهاجرون للوصول إلى جزيرة كريت اليونانية من ليبيا، من أجل دخول الاتحاد الأوروبي.

آخر الأخبار
فتى يدفع رجلاً على كرسي متحرك في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: وفاة 1092 مريضاً في غزة لتأخر الإجلاء الطبي
20 ديسمبر 2025
مركز إيواء مؤقت للنازحين في منطقة دير البلح تعرض لأضرار جراء الأمطار الغزيرة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الهجرة الدولية»: القيود تمنع وصول مساعدات الإيواء المنقذة للحياة إلى غزة
20 ديسمبر 2025
جنود لبنانيون يقفون على مركبة عسكرية في قطاع الليطاني (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان يدخل المرحلة الأخيرة من مهلة نزع «السلاح غير الشرعي»
20 ديسمبر 2025
فلسطينية تحمل طفلها الرضيع في مخيم للنازحين برفح جنوب قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تزايد إصابات الجهاز  التنفسي لدى الأطفال في غزة جراء البرد القارس
20 ديسمبر 2025
جمال المشرخ خلال الجلسة الثانية من مبادرة «لقاء الأربعاء» في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون بدعم الحوار وتعزيز التفاهم المشترك
20 ديسمبر 2025
