إنقاذ 539 مهاجراً قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية

أثينا (وكالات)



أعلن خفر السواحل اليوناني إنقاذ 539 مهاجراً اكتظ بهم قارب شراعي، أمس، جنوب جزيرة كريت في البحر الأبيض المتوسط.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل: إنه تمّ إنقاذهم بوساطة قارب دورية تابع لوكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس»، بالقرب من جزيرة غافدوس الواقعة على بعد نحو 30 كيلومتراً قبالة ساحل جزيرة كريت.

وأفاد خفر السواحل، بأنّ من بين هؤلاء المهاجرين، أشخاصاً من بنغلادش، وباكستان، ومصر، وإريتريا، والصومال، والسودان، والأراضي الفلسطينية. وأشار المتحدث إلى أنّه سيتم نقلهم إلى مدينة ريثيمنون في جزيرة كريت. ووفقاً للإجراءات المتبعة في الاتحاد الأوروبي، سيخضعون جميعهم لفحوصات طبية قبل النظر في طلبات لجوئهم.

ويسعى مهاجرون للوصول إلى جزيرة كريت اليونانية من ليبيا، من أجل دخول الاتحاد الأوروبي.