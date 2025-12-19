السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: رفع العقوبات عن سوريا يشجع عودة اللاجئين

سوريون في ولاية هاتاي التركية ينتظرون في طابور للدخول إلى بلادهم (أرشيفية)
20 ديسمبر 2025 01:13

بيروت (الاتحاد)

قالت مسؤولة في وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان: إن الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة لرفع العقوبات الشاملة عن سوريا، قد تشجع المزيد من اللاجئين على العودة إلى بلادهم، وتساعد كذلك في تشجيع الاستثمارات. 
وكان مجلس الشيوخ الأميركي، قد صوت يوم الأربعاء الماضي، على الإزالة الدائمة للعقوبات المفروضة على سوريا والمعروفة بقانون «قيصر»، بعد أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات مؤقتاً في وقت سابق بموجب أمر تنفيذي. 
وقالت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، كارولينا ليندهولم بيلينج: إن «نحو مليون لاجئ لا يزالون في لبنان، ونحو 636 ألفاً منهم مسجلون رسمياً لدى وكالة اللاجئين». 

 

