روسيا: مستعدون لوقف النزاع في أوكرانيا مقابل ضمانات أمنية

عبدالله أبو ضيف، الاتحاد (موسكو، كييف، القاهرة)



قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس: إن روسيا مستعدة لوقف النزاع في أوكرانيا فوراً، إذا حصلت على ضمانات أمنية، مضيفاً أن الكرة الآن باتت في ملعب الغرب وأوكرانيا.

وأضاف بوتين في مؤتمر «نتائج العام» السنوي، الذي يجيب فيه عن أسئلة المواطنين الروس والإعلام، أن موسكو ترى بأن أوكرانيا غير مستعدة للتسوية، أو تقديم تنازلات بشأن الأراضي، مضيفاً أن قواته تواصل التقدم على طول خط التماس على الجبهة.

وقال: إن «كييف ترفض إنهاء الأزمة بالأساليب السلمية، لكننا نعلم ونرى أن هناك إشارات بأنها مستعدة لإجراء حوار ما»، وتابع: «نحن مستعدون لإنهاء الأزمة بالطرق السلمية، وعبر التخلص من الجذور الأساسية للأزمة».

وأضاف: «نحن مستعدون للعمل مع أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ولكن على أساس المساواة».

واعتبر الرئيس الروسي، أن «القوات الروسية تملك زمام المبادرة الاستراتيجية بالكامل، وهي تتقدم على طول خط التماس بأكمله، بعد أن تمكنت من طرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك الروسية، التي كانت قد توغلت فيها وبقيت داخلها لعدة أشهر».

وقال بوتين: إن «الجيش الروسي هو من يسيطر على كوبيانسك في منطقة خاركيف، وفي الشرق نتقدم نحو زابوروجيا بسرعة».

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن «الاستيلاء على كراسنوارميسك، أمر بالغ الأهمية. ومن هناك، أصبح من الممكن شن عمليات هجومية أخرى».

وتابع: «الكرة في ملعب الغرب وأوكرانيا».

وفي وقت تتسارع فيه التحركات الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تتشكل ملامح اتفاق هش، وسط ضغوط متزايدة من الرئيس الأميركي، الذي يؤكد أن الحل بات أقرب من أي وقت مضى.

وأوضح كيريل سيمينوف، الدبلوماسي الروسي السابق، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الملاحظات التي قدّمتها كييف لواشنطن حول الخطة الأميركية لوقف الحرب ليست واضحة بالكامل، لكن المؤشرات ترجّح أن الجانب الأميركي خفّف كثيراً من حدة اعتراضاتها، مشيراً إلى أن جوهر التحفظات الأوكرانية يتركز حول قضايا السيادة والأمن، خصوصاً المقترحات المتعلقة بالاعتراف الضمني بسيطرة روسيا على القرم ودونيتسك ولوجانسك، أو فرض قيود على حجم الجيش الأوكراني.

من جهته، قال المحلل السياسي الأوكراني، ناكيتا لاكتينوف، في تصريح لـ«الاتحاد»: إن أوكرانيا أرسلت ردها إلى إدارة ترامب بشأن أحدث مسودة للمقترح الأميركي الخاص بالسلام، وهذه الخطوة ليست استسلاماً بل تحرك دبلوماسي محسوب، مضيفاً أن كييف لا ترفض المفاوضات، لكنها ترفض أي شروط قد تهدد وحدة أراضيها أو أمنها الوطني، مقدمةً ملاحظاتها وتوصياتها على الوثيقة للحفاظ على قدرتها في التأثير على مسار المفاوضات، ومنع تحويل العملية إلى إنذار نهائي من واشنطن.



تبادل جديد

قال مسؤولون أوكرانيون وروس، أمس: إن كييف وموسكو أجرتا عملية ​تبادل جديدة لرفات الجنود القتلى.

وذكر ‌فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس ​الأوكراني، أن ⁠روسيا ‌سلمت أوكرانيا رفات ألف جندي أوكراني وتسلمت رفات 26 جندياً روسياً من كييف.

وأكد ⁠مسؤولون أوكرانيون، أن كييف تسلمت ⁠من روسيا 1003 جثث لجنود أوكرانيين.

وأضافوا، أن المحققين والخبراء ​سيعملون على إجراء جميع الفحوص اللازمة لتحديد هويات الرفات.

ونشر مركز تنسيق شؤون أسرى الحرب الأوكراني ​على تطبيق «تيليجرام»، صوراً ‍لعدة شاحنات كبيرة وأشخاص يرتدون ملابس واقية، يقومون بفحص الرفات الموضوعة في ‍أكياس بيضاء.

وأجرت ⁠كييف وموسكو ​عمليات تبادل منتظمة لجثث الجنود القتلى ​منذ بداية الحرب في فبراير ‍2022.

وكانت عملية التبادل، أمس، الـ16 من نوعها العام الجاري وحده.