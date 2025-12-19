السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«الصحة العالمية»: وفاة 1092 مريضاً في غزة لتأخر الإجلاء الطبي

فتى يدفع رجلاً على كرسي متحرك في مدينة غزة (أرشيفية)
20 ديسمبر 2025 01:13

غزة (الاتحاد)

طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس، أمس، باستئناف الإجلاء الطبي للمرضى والمصابين في غزة، إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية وإلى الدول الأخرى، معلناً عن وفاة 1092 مريضاً ومصاباً بالقطاع، خلال الفترة من يوليو 2024 إلى نوفمبر 2025، أثناء انتظارهم الإجلاء الطبي. وأفاد غيبرييسوس في منشور على حسابه على منصة «إكس»، بتمكن منظمة الصحة العالمية وشركائها من إجلاء أكثر من 10600 مريض من غزة، يعانون حالات صحية خطرة تتطلب علاجا متقدما بينهم أكثر من 5600 طفل.
من جانبه، أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش خلال إحاطة إعلامية للصحفيين في جنيف، أن أكثر من 18500 مريض في غزة بينهم نحو 4100 طفل لا يزالون بحاجة إلى الإجلاء الطبي. وفي السياق، ذاته أعلن ياساريفيتش، عن موت 10 أشخاص على الأقل نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت القطاع، محذراً من خطر تفشي الأوبئة المنقولة والإسهال، والالتهاب الكبدي، والأمراض التنفسية الأخرى، جراء انعدام المياه النظيفة. بدوره، أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ريكاردو بيريس، موت ثلاثة أطفال على الأقل في غزة خلال ديسمبر الجاري، بسبب انخفاض درجات حرارة الجسم، محذراً من ارتفاع العدد في ظل برودة الطقس، والفيضانات، والنزوح، ونقص العناية الطبية والأدوية والدعم اللازم.

