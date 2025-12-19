السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روبيو: الولايات المتحدة لن تفرض اتفاق سلام على أوكرانيا

روبيو خلال مؤتمر صحفي
19 ديسمبر 2025 23:21

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إنّ واشنطن لن تفرض على كييف قبول اتفاق سلام مع روسيا، في وقت تسعى الولايات المتحدة إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية.
وأكد روبيو للصحافيين في مؤتمر صحفي "هذه الرواية برمّتها التي تقول إنّنا نحاول فرض شيء على أوكرانيا سخيفة".
وأضاف "لا يمكننا إجبار أوكرانيا على إبرام اتفاق، ولا يمكننا إجبار روسيا على إبرام اتفاق. يجب أن ترغبا في التوصل إلى اتفاق". 
وتكثف الولايات المتحدة الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة المستمرة منذ فبراير 2022.
في هذا الإطار، يجتمع ستيف ⁠ويتكوف المبعوث ‌الأميركي في ميامي، في وقت لاحق اليوم الجمعة، مع ⁠مستشاري الأمن القومي ⁠لأوكرانيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
تتناول المباحثات خطة واشنطن لإنهاء الأزمة الأوكرانية، وفق ما أعلن كبير مفاوضي كييف.
وكتب رستم عمروف، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "سنبدأ سلسلة جديدة من المشاورات مع الجانب الأميركي. بمبادرة (من واشنطن)، يشارك شركاؤنا الأوروبيون أيضا في المباحثات".
وقال مسؤول ​في البيت الأبيض، لوكالة "رويترز" للأنباء، إن ويتكوف وجاريد ‍كوشنر يعتزمان أيضا لقاء وفد روسي ‍في ⁠ميامي ​مطلع الأسبوع المقبل، في ​إطار مساعيهما ‍للتوصل إلى اتفاق لإنهاء غزو موسكو لأوكرانيا.

أخبار ذات صلة
روبيو: دول عدة ستشارك في قوة استقرار غزة
بوتين: الكرة في ملعب أوكرانيا وحلفائها لإنهاء الأزمة
المصدر: وكالات
ماركو روبيو
اتفاق سلام
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
فتى يدفع رجلاً على كرسي متحرك في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: وفاة 1092 مريضاً في غزة لتأخر الإجلاء الطبي
20 ديسمبر 2025
مركز إيواء مؤقت للنازحين في منطقة دير البلح تعرض لأضرار جراء الأمطار الغزيرة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الهجرة الدولية»: القيود تمنع وصول مساعدات الإيواء المنقذة للحياة إلى غزة
20 ديسمبر 2025
جنود لبنانيون يقفون على مركبة عسكرية في قطاع الليطاني (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان يدخل المرحلة الأخيرة من مهلة نزع «السلاح غير الشرعي»
20 ديسمبر 2025
فلسطينية تحمل طفلها الرضيع في مخيم للنازحين برفح جنوب قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تزايد إصابات الجهاز  التنفسي لدى الأطفال في غزة جراء البرد القارس
20 ديسمبر 2025
جمال المشرخ خلال الجلسة الثانية من مبادرة «لقاء الأربعاء» في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون بدعم الحوار وتعزيز التفاهم المشترك
20 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©