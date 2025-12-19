روبيو: الولايات المتحدة لن تفرض اتفاق سلام على أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إنّ واشنطن لن تفرض على كييف قبول اتفاق سلام مع روسيا، في وقت تسعى الولايات المتحدة إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية.

وأكد روبيو للصحافيين في مؤتمر صحفي "هذه الرواية برمّتها التي تقول إنّنا نحاول فرض شيء على أوكرانيا سخيفة".

وأضاف "لا يمكننا إجبار أوكرانيا على إبرام اتفاق، ولا يمكننا إجبار روسيا على إبرام اتفاق. يجب أن ترغبا في التوصل إلى اتفاق".

وتكثف الولايات المتحدة الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة المستمرة منذ فبراير 2022.

في هذا الإطار، يجتمع ستيف ⁠ويتكوف المبعوث ‌الأميركي في ميامي، في وقت لاحق اليوم الجمعة، مع ⁠مستشاري الأمن القومي ⁠لأوكرانيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

تتناول المباحثات خطة واشنطن لإنهاء الأزمة الأوكرانية، وفق ما أعلن كبير مفاوضي كييف.

وكتب رستم عمروف، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "سنبدأ سلسلة جديدة من المشاورات مع الجانب الأميركي. بمبادرة (من واشنطن)، يشارك شركاؤنا الأوروبيون أيضا في المباحثات".

وقال مسؤول ​في البيت الأبيض، لوكالة "رويترز" للأنباء، إن ويتكوف وجاريد ‍كوشنر يعتزمان أيضا لقاء وفد روسي ‍في ⁠ميامي ​مطلع الأسبوع المقبل، في ​إطار مساعيهما ‍للتوصل إلى اتفاق لإنهاء غزو موسكو لأوكرانيا.