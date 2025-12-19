السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تأجيل مناقشة الميزانية في فرنسا إلى 2026

رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو
19 ديسمبر 2025 23:55

لم تتمكن لجنة برلمانية في فرنسا، اليوم الجمعة، من التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية 2026، مما أجل مناقشة الخطة المالية الشاملة إلى العام المقبل.
وتخلت مجموعة من سبعة نواب من الجمعية الوطنية (مجلس النواب) وسبعة أعضاء في مجلس الشيوخ بسرعة عن الجهود المبذولة للتوفيق بين المسودات، حيث لا يزال المجلسان والمجموعات السياسية المختلفة منقسمين بشدة.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو إنه يأسف لافتقار بعض أعضاء البرلمان للإرادة للتوصل إلى اتفاق.
وأوضح ليكورنو، في رسالة على منصة "إكس" قائلا: "لن يتمكن البرلمان من التصويت على ميزانية فرنسا قبل نهاية العام. أشعر بأسف لذلك، ولا يستحق مواطنونا أن يتحملوا عواقب ذلك". 
ولا تواجه فرنسا خطر الإغلاق على غرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، حيث يمكنها سن قوانين طارئة لضمان استمرار الإنفاق والضرائب الأساسية.
وأفاد مسؤول في مكتب رئيس الوزراء، مؤكدا تقريرا سابقا، بأن الحكومة ستعرض ما يسمى بـ "القانون الخاص" على مجلس الدولة.
وقالت الحكومة، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن بنود مشاريع قوانين المالية التي أقرت حتى الآن لن تؤدي إلا إلى خفض العجز إلى نسبة 5,3% من الناتج الاقتصادي في 2026، مقارنة بـ 5,4% هذا العام.
وكان ليكورنو قد استهدف في خططه الأولية الوصول لعجز بنسبة 4,7%، لكنه قال لاحقا إن العجز ينبغي أن يبقى في حدود 5%.

أخبار ذات صلة
هنري يدعو سلتيك إلى التحلي بالصبر
الأرجنتين تعود إلى ملعب لوسيل لمواجهة إسبانيا
المصدر: د ب أ
الميزانية
فرنسا
مجلس النواب
مجلس الشيوخ
لجنة برلمانية
آخر الأخبار
فتى يدفع رجلاً على كرسي متحرك في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: وفاة 1092 مريضاً في غزة لتأخر الإجلاء الطبي
20 ديسمبر 2025
مركز إيواء مؤقت للنازحين في منطقة دير البلح تعرض لأضرار جراء الأمطار الغزيرة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الهجرة الدولية»: القيود تمنع وصول مساعدات الإيواء المنقذة للحياة إلى غزة
20 ديسمبر 2025
جنود لبنانيون يقفون على مركبة عسكرية في قطاع الليطاني (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان يدخل المرحلة الأخيرة من مهلة نزع «السلاح غير الشرعي»
20 ديسمبر 2025
فلسطينية تحمل طفلها الرضيع في مخيم للنازحين برفح جنوب قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تزايد إصابات الجهاز  التنفسي لدى الأطفال في غزة جراء البرد القارس
20 ديسمبر 2025
جمال المشرخ خلال الجلسة الثانية من مبادرة «لقاء الأربعاء» في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون بدعم الحوار وتعزيز التفاهم المشترك
20 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©