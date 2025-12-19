أميركا تفرض عقوبات على مقربين من الرئيس الفنزويلي

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها فرضت عقوبات على أفراد من أسرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ومقربين منهما.

وقالت وزارة الخزانة ​الأميركية، في بيان، إنها فرضت عقوبات على سبعة أشخاص ‌ذكرت أنهم على صلة بمادورو وزوجته، إذ ​اتهمهم وزير الخزانة سكوت بيسنت "بدعم الدولة التي يقودها نيكولاس مادورو".

يأتي هذا الإجراء في وقت يصعّد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على فنزويلا ويحشد الجيش ‍على نطاق واسع في جنوب البحر الكاريبي.

وشنت إدارة ترامب هجمات على سفن تهريب المخدرات في المنطقة، وأعلنت "حصارا" على جميع ناقلات ⁠النفط الخاضعة للعقوبات التي ​تدخل فنزويلا وتخرج منها.

وقال ترامب مرارا إن الهجمات البرية في فنزويلا ستُشن قريبا.

وشمل ​الإجراء المتخذ اليوم أقارب كارلوس إريك مالبيكا ‍فلوريس، ابن شقيقة زوجة مادورو. وفُرضت أيضا عقوبات على والدة كارلوس، وهي شقيقة زوجة ‌مادورو، ووالده وشقيقته وزوجته وابنته اليوم.