السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أميركا تفرض عقوبات على مقربين من الرئيس الفنزويلي

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت
20 ديسمبر 2025 00:47

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها فرضت عقوبات على أفراد من أسرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ومقربين منهما.
وقالت وزارة الخزانة ​الأميركية، في بيان، إنها فرضت عقوبات على سبعة أشخاص ‌ذكرت أنهم على صلة بمادورو وزوجته، إذ ​اتهمهم وزير الخزانة سكوت بيسنت "بدعم الدولة التي يقودها نيكولاس مادورو".
يأتي هذا الإجراء في وقت يصعّد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على فنزويلا ويحشد الجيش ‍على نطاق واسع في جنوب البحر الكاريبي.
وشنت إدارة ترامب هجمات على سفن تهريب المخدرات في المنطقة، وأعلنت "حصارا" على جميع ناقلات ⁠النفط الخاضعة للعقوبات التي ​تدخل فنزويلا وتخرج منها.
وقال ترامب مرارا إن الهجمات البرية في فنزويلا ستُشن قريبا.
وشمل ​الإجراء المتخذ اليوم أقارب كارلوس إريك مالبيكا ‍فلوريس، ابن شقيقة زوجة مادورو. وفُرضت أيضا عقوبات على والدة كارلوس، وهي شقيقة زوجة ‌مادورو، ووالده وشقيقته وزوجته وابنته اليوم.

أخبار ذات صلة
الإجراءات الدولية ضد «الإخوان» تدقّ المسمار الأخير في نعش «الجماعة»
الأمم المتحدة: رفع العقوبات عن سوريا يشجع عودة اللاجئين
المصدر: رويترز
الولايات المتحدة
عقوبات
مادورو
نيكولاس مادورو
آخر الأخبار
فتى يدفع رجلاً على كرسي متحرك في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: وفاة 1092 مريضاً في غزة لتأخر الإجلاء الطبي
20 ديسمبر 2025
مركز إيواء مؤقت للنازحين في منطقة دير البلح تعرض لأضرار جراء الأمطار الغزيرة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الهجرة الدولية»: القيود تمنع وصول مساعدات الإيواء المنقذة للحياة إلى غزة
20 ديسمبر 2025
جنود لبنانيون يقفون على مركبة عسكرية في قطاع الليطاني (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان يدخل المرحلة الأخيرة من مهلة نزع «السلاح غير الشرعي»
20 ديسمبر 2025
فلسطينية تحمل طفلها الرضيع في مخيم للنازحين برفح جنوب قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تزايد إصابات الجهاز  التنفسي لدى الأطفال في غزة جراء البرد القارس
20 ديسمبر 2025
جمال المشرخ خلال الجلسة الثانية من مبادرة «لقاء الأربعاء» في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون بدعم الحوار وتعزيز التفاهم المشترك
20 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©