الصين تصدر إنذاراً باللون الأزرق لمواجهة العواصف

الصين تصدر إنذاراً باللون الأزرق لمواجهة العواصف
20 ديسمبر 2025 11:34

جدد المرصد الوطني الصيني اليوم السبت، إصدار إنذار باللون الأزرق لمواجهة العواصف، حيث من المتوقع أن تجتاح رياح قوية أجزاء من البلاد.
ومن المتوقع أن تهب رياح قوية اعتباراً من صباح اليوم وحتى الثامنة من صباح يوم غد الأحد على بعض المناطق في منغوليا الداخلية وشاندونغ وشيتسانغ وتشينغهاي، بينما ستشهد أجزاء من البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي ومضيق تايوان وقناة باشي وبحر الصين الجنوبي، في الوقت نفسه، رياحاً شديدة خلال هذه الفترة.

ودعت السلطات السفن إلى توخي أقصى درجات الحذر أثناء الإبحار والعمليات في المناطق المتأثرة بالعواصف، في حين حثت الإدارات المعنية على تنفيذ تدابير وقائية تعطي الأولوية للوقاية من الحرائق وأمن النقل.
ولدى الصين نظام تحذير طقس مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان للرياح القوية، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها خطورة يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

 

المصدر: وام
الصين
