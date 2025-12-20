السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي بعد صراع مع المرض
20 ديسمبر 2025 12:36

 توفيت الفنانة المصرية القديرة سمية الألفي صباح اليوم السبت عن عمرٍ ناهز 72 عاماً بعد صراع طويلٍ مع المرض، بحسب ما أكدته مصادر إعلامية مصرية وعائلية.
وأفاد شقيق الراحلة بأنها رحلت بعد معاناة مع المرض، حيث كانت تُعالج في أحد مستشفيات منطقة المهندسين، ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عصر اليوم في مسجد مصطفى محمود في المهندسين بحضور أفراد الأسرة وبعض نجوم الوسط الفني.
ولدت سمية الألفي في 23 يوليو 1953 بمحافظة الشرقية، ورفعت اسمها كواحدة من الممثلين البارزين في الدراما والسينما المصريّة منذ أواخر السبعينيات، مشارِكةً في أعمالٍ مميزة أثرت الساحة الفنية.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مصر
