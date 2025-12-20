قتلى من داعش في سوريا جراء ضربات نفذها الجيش الأميركي

أسفرت ضربات أميركية ليلية على مواقع في سوريا عن مقتل خمسة عناصر على الأقل من تنظيم داعش الإرهابي، بعد أسبوع على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين في مدينة تدمر وسط سوريا.

وأعلنت الولايات المتحدة "ضرب أكثر من 70 هدفا في أنحاء وسط سوريا بواسطة طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية والمدفعية" في ما وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه "ضربة انتقامية قوية جدا" ردا على إطلاق النار الذي أسفر في 13 ديسمبر الجاري عن مقتل ثلاثة أميركيين بينهم جنديان في تدمر في محافظة حمص وسط سوريا.

وبعيد الضربات، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث عبر منصة "إكس": "بدأت القوات الأميركية عملية ضربة عين الصقر في سوريا للقضاء على مقاتلين وبنى تحتية ومواقع تخزين أسلحة" للتنظيم المتطرف.

ونسبت واشنطن هجوم تدمر لتنظيم المتشدد.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان إن من بين القتلى "قائد خلية مسؤولة عن الطائرات المسيّرة".

وقال مصدر أمني سوري إن الغارات الأميركية استهدفت "خلايا لتنظيم داعش في بادية سوريا الواسعة، بما في ذلك في محافظات حمص (وسط) ودير الزور (شرق) والرقة (شمال شرق)، ولم تتضمن عمليات برية".

وأضاف المصدر أن معظم الأهداف تقع في مناطق جبلية.

وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" في بيان "ضرب أكثر من 70 هدفا في أنحاء وسط سوريا بواسطة الطائرات مقاتلة والمروحيات هجومية والمدفعية".

وذكر بيان سنتكوم أن "أكثر من 100 نوع ذخيرة موجهة بدقة" استُخدم أثناء العملية.