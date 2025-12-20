تركيا تعثر على مسيرة ثانية متحطمة خلال 24 ساعة

عثر على مسيّرة مجهولة المصدر محطّمة في حقل في شمال غرب تركيا، في حادثة هي الثانية من نوعها في أقلّ من 24 ساعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية اليوم السبت.

وأشارت قنوات تلفزيونية خاصة عدّة وصحيفة "جمهورييت" إلى أنّه تمّ العثور على هذه الطائرة المُسيرة الصغيرة في حقل خالٍ بالقرب من مدينة باليكسير (بالي قصر) على بعد حوالى ثلاث ساعات جنوب غرب مدينة إسطنبول.

ونشرت وسائل الإعلام صورا قالت إنها للمسيّرة المتحطّمة التي لا تحمل أيّ إشارات تسمح بالتعرّف عليها.

وأفادت قناة "هالك تي في" و"هابرترك" أن المسيّرة نقلت إلى أنقرة لتحليلها.

ويبدو أن الحادثة وقعت منذ أيّام، بحسب ما نقل الإعلام التركي استنادا إلى روايات قرويين في المنطقة.

وهو ثاني حادث من هذا النوع في أقلّ من 24 ساعة والثالث منذ الاثنين.

وعُثر، أمس الجمعة، على مُسيّرة محطّمة في منطقة ريفية بالقرب من إزميت شرق إسطنبول على بعد حوالى 30 كيلومترا من سواحل البحر الأسود.

تقع تركيا على الضفة الجنوبية من البحر الأسود قبالة سواحل أوكرانيا وروسيا.

وأسقطت الدفاعات التركية، الاثنين، مسيّرة "خارجة عن السيطرة" آتية من البحر الأسود في المجال الجوّي التركي، من دون أن تحدّد السلطات مصدرها أو موقع اعتراضها.

وبعد هذه الحادثة، دعت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أوكرانيا وروسيا إلى "توخّي مزيد من الحذر".