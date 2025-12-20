الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تركيا تعثر على مسيرة ثانية متحطمة خلال 24 ساعة

تحطم طائرة مسيرة مجهولة المصدر في تركيا
20 ديسمبر 2025 17:54

عثر على مسيّرة مجهولة المصدر محطّمة في حقل في شمال غرب تركيا، في حادثة هي الثانية من نوعها في أقلّ من 24 ساعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية اليوم السبت.
وأشارت قنوات تلفزيونية خاصة عدّة وصحيفة "جمهورييت" إلى أنّه تمّ العثور على هذه الطائرة المُسيرة الصغيرة في حقل خالٍ بالقرب من مدينة باليكسير (بالي قصر) على بعد حوالى ثلاث ساعات جنوب غرب مدينة إسطنبول.
ونشرت وسائل الإعلام صورا قالت إنها للمسيّرة المتحطّمة التي لا تحمل أيّ إشارات تسمح بالتعرّف عليها.
وأفادت قناة "هالك تي في" و"هابرترك" أن المسيّرة نقلت إلى أنقرة لتحليلها.
ويبدو أن الحادثة وقعت منذ أيّام، بحسب ما نقل الإعلام التركي استنادا إلى روايات قرويين في المنطقة.
وهو ثاني حادث من هذا النوع في أقلّ من 24 ساعة والثالث منذ الاثنين.
وعُثر، أمس الجمعة، على مُسيّرة محطّمة في منطقة ريفية بالقرب من إزميت شرق إسطنبول على بعد حوالى 30 كيلومترا من سواحل البحر الأسود.
تقع تركيا على الضفة الجنوبية من البحر الأسود قبالة سواحل أوكرانيا وروسيا.
وأسقطت الدفاعات التركية، الاثنين، مسيّرة "خارجة عن السيطرة" آتية من البحر الأسود في المجال الجوّي التركي، من دون أن تحدّد السلطات مصدرها أو موقع اعتراضها.
وبعد هذه الحادثة، دعت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أوكرانيا وروسيا إلى "توخّي مزيد من الحذر".

أخبار ذات صلة
تركيا تحقق في تحطم مسيّرة بعد أيام من إسقاط أخرى
لاعب صيني يتلاعب في نتائج 22 مباراة!
المصدر: وكالات
طائرة مسيرة
تركيا
آخر الأخبار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
اليوم 23:25
فلسطينيون يقفون قرب منازل ومبان مدمرة في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تدعو لضبط النفس في غزة
21 ديسمبر 2025
تطوير طريقة جديدة لزيادة قدرات نماذج اللغة الكبيرة
الذكاء الاصطناعي
تطوير طريقة جديدة لزيادة قدرات نماذج اللغة الكبيرة
21 ديسمبر 2025
ليفربول يخرج منتصراً من معركة توتنهام!
الرياضة
ليفربول يخرج منتصراً من معركة توتنهام!
21 ديسمبر 2025
جوارديولا متفائل بقدرة مانشستر سيتي على التتويج بـ«البريميرليج»
الرياضة
جوارديولا متفائل بقدرة مانشستر سيتي على التتويج بـ«البريميرليج»
21 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©