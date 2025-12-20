الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الجيش الأردني شارك في الضربات الأميركية على داعش في سوريا

جندي أميركي يحمّل ذخيرة على طائرة مقاتلة
20 ديسمبر 2025 19:18

ذكر التلفزيون الأردني، اليوم السبت، أن جيش المملكة شارك ​في الضربات الأميركية ‌على أهداف تابعة لتنظيم ​داعش الإرهابي ⁠في ‌سوريا.
وقال مسؤولون أميركيون إن الجيش الأميركي شن ⁠ضربات واسعة النطاق على عشرات ⁠الأهداف التابعة للتنظيم المتشدد ردا على هجوم أودى بحياة ثلاثة أميركيين بينهم جنديان في مدينة تدر السورية.  
ووفقا ​للتلفزيون "شارك الأردن ‍عبر سلاح الجو الملكي الأردني... بتنفيذ ضربات جوية ‍دقيقة استهدفت ⁠عددا ​من الأهداف التابعة لعصابة داعش ​الإرهابية في مناطق ‍جنوب سوريا".

وقال الجيش الأردني إن "هذه العملية جاءت في إطار الحرب على الإرهاب ومنع التنظيمات المتطرفة من استغلال هذه المناطق كنقاط انطلاق لتهديد أمن الجوار السوري والمنطقة".
وأكّد بيان للقيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) كذلك مساهمة سلاح الجو الأردني في الغارات. 
ومنذ تأسيس التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي في العام 2014 بقيادة الولايات المتحدة، يضطلع الأردن بدور أساسي في مواجهة التنظيم المتشدد. 

المصدر: وكالات
الجيش الأردني
قصف أميركي
داعش
داعش الإرهابي
سوريا
