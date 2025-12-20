مقتل 4 جنود بهجوم انتحاري في باكستان

إسلام أباد (وكالات)



أفادت السلطات الباكستانية بمقتل 4 جنود وإصابة 15 مدنياً على الأقل، بينهم نساء وأطفال، جراء اشتباك مسلح استمر ساعة اندلع نتيجة هجوم شنه انتحاري بسيارة مفخخة وثلاثة مسلحين على موقع عسكري بالقرب من قرية في شمال غرب باكستان، أمس. وأفاد الجيش الباكستاني والشرطة المحلية أن الهجوم وقع في شمال وزيرستان، على الحدود مع أفغانستان.

وقالت الشرطة إن الانفجار تسبب في انهيار منازل مجاورة، مما أدى إلى إصابة مدنيين. وأعلن الجيش في بيان مقتل جميع المهاجمين على يد قوات الجيش أثناء الاشتباكات.

وأوضح أن المهاجمين حاولوا في البداية اقتحام محيط الموقع، لكن تم صدهم، مضيفاً أن المسلحين بعد ذلك اخترقوا الجدار الخارجي بسيارة محملة بالمتفجرات. وأشار الجيش إلى أن قوة الانفجار ألحقت أضراراً بالمنازل القريبة وبمسجد مجاور.