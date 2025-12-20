الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تحث رواندا على سحب قواتها من شرق الكونغو

أعضاء من حركة 23 مارس يستقلون مركباتهم بمقاطعة كيفو الشمالية شرق جمهورية الكونغو (أرشيفية)
21 ديسمبر 2025 02:02

كينشاسا (وكالات)

حث مجلس الأمن الدولي رواندا على سحب قواتها من شرق الكونغو ومدد عمل بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو، المعروفة باسم مونوسكو، لمدة عام، فيما تصاعد القتال في المنطقة على الرغم من اتفاق سلام توسطت فيه أميركا. وأدانت أقوى هيئة بالأمم المتحدة أمس هجوما شنته حركة (إم23)، وطالبت رواندا بوقف دعمها للمتمردين وسحب قواتها. وجدد مجلس الأمن أيضاً تفويض قوات حفظ السلام وأبقى حوالي 11500 عسكري في البلاد، في قرار صدر بالإجماع. يأتي القرار فيما زعمت حركة إم23، الأربعاء الماضي أنها انسحبت من مدينة أوفيرا الاستراتيجية في شرق الكونغو والتي سيطرت عليها الأسبوع الماضي. وبعد ضغوط من الولايات المتحدة، قالت حكومة الكونغو إن انسحابها كان «مدبرا» وإن المتمردين مازالوا في المدينة. وأبلغت نائبة السفيرة الأميركية، جينيفر لوكسيتا، مجلس الأمن الدولي الجمعة أن حركة إم23، يجب أن تنسحب بشكل فوري مسافة 75 كيلومتراً على الأقل من مدينة أوفيرا. وسيطرت حركة إم23، على المدينة الأسبوع الماضي في هجوم وقع على الرغم من اتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة ووقعه الرئيسان الكونغولي والرواندي في واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر. ولم يضم الاتفاق الجماعة المتمردة، التي تتفاوض بشكل منفصل مع الكونغو والتي وافقت في وقت سابق من هذا العام على وقف لإطلاق النار، الذي يتهم كل طرف الآخر بانتهاكه.

