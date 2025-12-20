الأمم المتحدة: انعدام الأمن الغذائي في اليمن يبلغ ذروته

عدن (الاتحاد)



أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن شهدت تحسناً طفيفاً خلال الشهر الماضي، غير أن غالبية الأسر ما زالت غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية؛ موضحاً أن 61% من الأسر التي شملها مسح حديث واجهت صعوبات في الحصول على الغذاء الكافي خلال نوفمبر 2025.

وذكر التقرير الشهري للبرنامج أن نسبة الأسر التي تعاني من استهلاك غذائي غير كافٍ انخفضت بنحو نقطتين مئويتين مقارنة بشهر أكتوبر، الذي سجلت فيه 63% من الأسر استهلاكاً غذائياً غير كافٍ، إلا أن الوضع لا يزال عند مستوى مثير للقلق، ومماثل لما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف البرنامج أن الحرمان الغذائي الشديد استمر في التأثير على أكثر من ثلث الأسر في اليمن خلال الشهر الماضي، مع تسجيل أعلى المعدلات في محافظات البيضاء والضالع وريمة والجوف وحجة، مؤكداً أن اليمن بلغ أعلى مستوى تاريخي لانعدام الأمن الغذائي خلال عام 2025، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات الدولية الرئيسية تصنفه بين أكثر دول العالم معاناة من نقص الغذاء.

وفي سياق آخر، كشفت شرطة محافظة مأرب اليمنية، أمس، عن تنفيذ عملية استباقية نوعية ضبطت من خلالها قيادياً حوثياً يدير مصنعاً لإنتاج العبوات الناسفة والمتفجرات ويشرف على خلايا إرهابية لاستهداف قيادات عسكرية ومدنية.

وأوضح مصدر أمني بشرطة مأرب في تصريح نشره موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية أنه تم تنفيذ العملية باحترافية عالية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وعقب متابعة ومراقبة مستمرة بالتنسيق بين الأجهزة المختصة في المحافظة وأسفرت عن مداهمة مخبأ القيادي الحوثي وضبطه. وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت خلال المداهمة على عدد من العبوات الناسفة المموهة وأجهزة تفجير، حيث كان المخبأ يستخدم مقراً لصناعة العبوات وإدارة الخلايا الإرهابية. وقال: إن جماعة الحوثي كلفت القيادي المضبوط بقيادة عدة خلايا إرهابية في مأرب لاستهداف الأمن والاستقرار وقيادات مدنية وعسكرية من خلال صناعة وزراعة العبوات المتفجرة.

وأوضح أن التحقيقات لا تزال جارية مع القيادي الحوثي وسيتم إحالته إلى القضاء بعد استكمالها لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات الأمنية ويعكس يقظة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها العالية.