الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

واشنطن: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريباً وستتبعها قوة دولية

واشنطن: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريباً وستتبعها قوة دولية
21 ديسمبر 2025 02:02

واشنطن (الاتحاد، وكالات)

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن هيكلاً جديداً لحكم غزة يضم مجلساً دولياً ومجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين سيوضع قريباً، يليه نشر قوات أجنبية، فيما تأمل الولايات المتحدة في ترسيخ وقف ​إطلاق النار الهش في الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني. وأضاف روبيو متحدثاً في مؤتمر صحفي، إن ‌«الوضع الراهن غير قابل للاستمرار في غزة».
وقال روبيو: «لهذا السبب، لدينا شعور بالإلحاح لإكمال المرحلة الأولى، وهي إنشاء مجلس السلام وسلطة أو هيئة فلسطينية من التكنوقراط ستكون على الأرض، ثم تأتي قوة تحقيق الاستقرار ⁠بعد ذلك مباشرة».
وأشار إلى إحراز تقدم في الآونة الأخيرة في تحديد الفلسطينيين الذين ⁠سينضمون إلى مجموعة التكنوقراط، وقال، إن واشنطن تهدف إلى تشكيل هيئات الحكم قريباً جداً، دون أن تقدم جدولاً زمنياً محدداً.
وتحدث روبيو بعد أن استضافت القيادة المركزية الأميركية مؤتمراً هذا الأسبوع مع دول شريكة للتخطيط لقوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة. 
وقال مسؤولان أميركيان الأسبوع الماضي، إن من الممكن نشر قوات دولية في القطاع في وقت مبكر من الشهر المقبل، بعد أن صوت مجلس الأمن الدولي في نوفمبر على تفويض القوة.
ولم يحدد روبيو من سيكون مسؤولاً عن نزع سلاح «حماس»، وأقر بأن الدول المساهمة بقوات تريد أن تعرف ما هي المهمة ‍المحددة في قوة تحقيق الاستقرار الدولية وكيف سيتم تمويلها.

