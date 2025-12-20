5 قتلى بغارة إسرائيلية على مركز إيواء في غزة

غزة (الاتحاد)



أعلن مدير مستشفى الشفاء في مدينة غزة، محمد أبو سلمية، أمس، مقتل 5 فلسطينيين في هجوم إسرائيلي على مدرسة ​تؤوي نازحين في «حي التفاح» شرق مدينة ‌غزة.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني في بيان ​له، أن معظم القتلى ⁠من الأطفال، ‌بالإضافة إلى العديد من الجرحى الذين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وقال الدفاع المدني، إن أفراده لم يتمكنوا من ⁠انتشال الجثث إلا بعد التنسيق مع ⁠مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».

ومع مقتل هؤلاء الخمسة، تشير بيانات ​وزارة الصحة إلى أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران إسرائيلية ارتفع إلى 400 فلسطيني منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.

وفي السياق، بدأت طواقم الدفاع المدني أمس، بالبحث عن جثامين 55 فلسطينياً من تحت أنقاض منازل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية، أن «طواقم الدفاع المدني بدأت عملية البحث عن جثامين 55 شهيداً تحت أنقاض 13 منزلاً مدمراً في خان يونس جنوبي القطاع».

وأشارت إلى أن «طواقم الدفاع المدني وبالتعاون مع مؤسسات دولية، انتشلت جثامين شهداء عائلة فلسطينية من تحت أنقاض منزل في حي الرمال بمدنية غزة».

ووفق الوكالة: «يوجد تحت أنقاض منازل قطاع غزة ما يزيد عن 9 آلاف شهيد ارتقوا في حرب الإبادة الإسرائيلية على مدار عامين».

إلى ذلك، انهار مبنيان متضرران من قصف إسرائيلي سابق في مدينة غزة، فجر أمس، بفعل تأثيرات المنخفض الجوي الأخير الذي كان مصحوباً بأمطار غزيرة.

وأعلن الدفاع المدني بغزة تمكن طواقمه من إجلاء سكان برج «العودة 6» المكون من 7 طوابق في منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، بعد حدوث تصدعات وانهيارات في الطوابق الأربعة الأخيرة.

من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية بانهيار بناء في «حي النصر» بمدينة غزة، دون وقوع قتلى أو مصابين. وأضافت المصادر أن البناء كان خالياً ومتضرراً من قصف إسرائيلي خلال عامي الحرب.



انهيار مبانٍ

ومؤخراً، شهد قطاع غزة حوادث انهيار لعدة منازل وأبنية سكنية متضررة سابقاً من القصف الإسرائيلي، بفعل تأثير الأمطار والرياح الشديدة، ما أدى لمصرع وإصابة عدد من الفلسطينيين، وفق مصادر حكومية.