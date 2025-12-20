الإمارات تواصل جهودها الإنسانية المكثفة لإغاثة أهالي غزة

أحمد مراد، الاتحاد (غزة، القاهرة)



تواصل دولة الإمارات عبر عملية «الفارس الشهم 3»، جهودها الإنسانية المكثفة في قطاع غزة، وقدمت دعماً مستمراً لسكان غزة المتضررين جراء المنخفض الجوي والظروف المعيشية القاسية.

وافتتحت العملية خلال الأيام الماضية «مركز الإمارات الطبي» الذي يضم تخصصات طبية متنوعة لتقديم العلاج بشكل أولي للمرضى في مواصي خان يونس، حيث قدم خدماته لـ 1329 مريضاً خلال هذا الأسبوع.

واستمراراً لجهود الإمارات الإغاثية، وزعت العملية 10786 طرداً متنوعاً من المواد الغذائية والإنسانية على 40 مخيماً في القطاع، ومن خلال تنفيذ 11 مبادرة إنسانية، وتلبية 2480 مناشدة من سكان القطاع المتضررين من الأحوال الجوية الصعبة.

وفي استجابة فورية لمأساة النازحين جراء البرد، قامت العملية بتوزيع أكثر من 1025 خيمة إيواء، وجاكيتات شتوية، إلى جانب تقديم حقائب إغاثية، بهدف مساعدة السكان على مواجهة الظروف القاسية خلال فصل الشتاء. وفي جانب آخر من تدخلاتها، دعمت عملية «الفارس الشهم 3» المخابز والتكايا من خلال تقديم المساعدة لـ 8 مخابز أنتجت يومياً 4450 ربطة خبز ووزعتها على المخيمات ليستفيد منها 22200 مستفيد بشكل يومي، بالإضافة إلى دعم 45 تكية بالمواد الغذائية والمستلزمات لإنتاج 35840 وجبة يومياً يستفيد منها 179200 شخص.

كما استقبلت العملية 6 وفود دولية ضمن جهود التنسيق والتعاون المستمر لدعم السكان في غزة.

وتواصل عملية «الفارس الشهم 3» تقديم الدعم للسكان في قطاع غزة، متطلعة إلى تخفيف معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة، مع الالتزام بمواصلة التدخلات الإغاثية لمواجهة كافة التحديات.

وفي السياق، شدد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، على أهمية القوافل الإنسانية والإغاثية التي تقدمها دولة الإمارات إلى أهالي غزة، مؤكداً أن المساعدات الإماراتية تمثل شريان حياة لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية في القطاع، وتُحظى بتقدير بالغ، ويُنظر إليها بكل شكر وامتنان. وأوضح الهباش، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، أن ما تقدمه الإمارات من مساعدات ودعم متواصل للشعب الفلسطيني يعكس تعبيراً صادقاً عن مشاعر الأخوة العربية والإسلامية والإنسانية، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني، سواء في غزة أو الضفة الغربية، لن ينسى المواقف الإماراتية النبيلة الداعمة لحقوقه المشروعة.

وأشار الهباش إلى أن العديد من مخيمات النازحين في قطاع غزة تضم مئات الخيام التي تحمل علَم دولة الإمارات، في صورة تجسد نموذجاً عملياً للأخوة الحقيقية التي تتجلى في أوقات الشدائد والأزمات.



مساعدات إنسانية

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني: إن أهالي غزة في أمسّ الحاجة إلى جميع أنواع المساعدات الإنسانية، من طعام وماء وإيواء ودواء وملابس وفرش، وجميع متطلبات الحياة، في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على القطاع، واستمرار العدوان وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.

وأضاف: أن «الحرب الإسرائيلية على غزة أحدثت دماراً واسعاً طال غالبية المباني السكنية والمنشآت العامة، وشبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، مما جعل القطاع بحاجة ماسة إلى جميع أنواع المساعدات الإنسانية والإغاثية لتلبية الاحتياجات العاجلة لمئات الآلاف من الأسر التي تعاني أزمات إنسانية حادة وأوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة».