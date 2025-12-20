دعوات إلى شراكة حقيقية لتشكيل الحكومة العراقية

هدى جاسم (بغداد)



دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيسا الوزراء محمد شياع السوداني والنواب محمود المشهداني، أمس، القوى الوطنية إلى شراكة حقيقية للإسراع بتشكيل الحكومة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رشيد دعوته، إلى تشكيل حكومة تمثل العراقيين بجميع أطيافهم، وترتقي ببناء الدولة العراقية، مضيفاً أن العراق تجاوز المراحل الصعبة بعد سنوات من العنف والإرهاب، ووصل إلى حالة الأمن والاستقرار، وينبغي على الجميع العمل على إدامتها.

بدوره، دعا السوداني القوى الوطنية إلى المضي في حسم الاستحقاقات الدستورية، وفق الوكالة.

في الأثناء، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»، أمس، توقيع وثائق تسليم مجمعها الرئيسي في بغداد إلى الحكومة العراقية قبل انتهاء ولاية البعثة في 31 يناير.