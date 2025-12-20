الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

دعوات إلى شراكة حقيقية لتشكيل الحكومة العراقية

دعوات إلى شراكة حقيقية لتشكيل الحكومة العراقية
21 ديسمبر 2025 02:03

هدى جاسم (بغداد)

دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيسا الوزراء محمد شياع السوداني والنواب محمود المشهداني، أمس، القوى الوطنية إلى شراكة حقيقية للإسراع بتشكيل الحكومة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رشيد دعوته، إلى تشكيل حكومة تمثل العراقيين بجميع أطيافهم، وترتقي ببناء الدولة العراقية، مضيفاً أن العراق تجاوز المراحل الصعبة بعد سنوات من العنف والإرهاب، ووصل إلى حالة الأمن والاستقرار، وينبغي على الجميع العمل على إدامتها.
بدوره، دعا السوداني القوى الوطنية إلى المضي في حسم الاستحقاقات الدستورية، وفق الوكالة.
في الأثناء، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»، أمس، توقيع وثائق تسليم مجمعها الرئيسي في بغداد إلى الحكومة العراقية قبل انتهاء ولاية البعثة في 31 يناير. 

أخبار ذات صلة
العراق.. القبض على 6 إرهابيين وتدمير 6 أوكار لـ«داعش»
المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات البرلمان في العراق
عبد اللطيف رشيد
العراق
محمد شياع السوداني
الحكومة العراقية
آخر الأخبار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
20 ديسمبر 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون بإطلاق نار في جنوب أفريقيا
اليوم 09:23
مدرب ليفربول يمسح الفوضى من الذاكرة!
الرياضة
مدرب ليفربول يمسح الفوضى من الذاكرة!
اليوم 09:20
مركبة تابعة لشركة "بلو أوريجين"من بينهم المهندسة ميكايلا"ميتشي"
الترفيه
سابقة تاريخية.. أول رحلة لرائد فضاء على كرسي متحرك
اليوم 09:19
علما روسيا وأميركا
الأخبار العالمية
روسيا وأميركا تجريان مباحثات "بناءة" في ميامي
اليوم 08:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©