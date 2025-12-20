الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
السيسي: لا مشكلة مع إثيوبيا ومطلبنا حفظ حقوقنا بمياه النيل

21 ديسمبر 2025 02:03

القاهرة (الاتحاد)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إن بلاده ليس لديها مشكلة مع إثيوبيا، مشيراً إلى أن مطلب القاهرة عدم المساس بحقوقها في مياه حوض النيل.
وذكر السيسي خلال استقباله بالقاهرة الوفود الأفريقية المشاركين في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، أن مصر لا تواجه أي إشكالية مع الأشقاء في إثيوبيا، ومطلبها الوحيد هو عدم المساس بحقوقها في مياه النيل، والتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن السد الإثيوبي، وفق بيان للرئاسة المصرية. وأوضح أن سياسة مصر ثابتة وتقوم على عدم التدخل في شؤون الدول وعدم زعزعة استقرارها.
كما أشار إلى أن مصر رغم خلافها مع إثيوبيا، لم توجه أبدا أي تهديد لها، إيماناً منها بأن الخلافات تحل عبر الحوار والحلول السياسية.

إثيوبيا
مصر
نهر النيل
حوض النيل
سد النهضة
القاهرة
عبد الفتاح السيسي
