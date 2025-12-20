واشنطن تطلق عملية ضد داعش في سوريا

دمشق (وكالات)



أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سينتكوم»، قصف أكثر من 70 هدفاً لتنظيم «داعش» في مواقع متعددة بوسط سوريا، ضمن عملية عسكرية أُطلق عليها اسم «ضربة عين الصقر»، وذلك عقب الهجوم الذي تعرّضت له القوات الأميركية وقوات الشركاء قبل أيام في تدمُر.

وأفادت «سينتكوم» في بيان أمس، بأن الضربات نُفذت في عدة مواقع بوسط سوريا باستخدام طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية، وبأكثر من 100 ذخيرة دقيقة التوجيه، استهدفت بنى تحتية ومواقع أسلحة تابعة للتنظيم.

وأسفرت الضربات الأميركية الليلية على مواقع في سوريا عن مقتل خمسة عناصر على الأقل من تنظيم داعش، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر: «هذه العملية بالغة الأهمية لمنع تنظيم داعش من التحريض على مخططات إرهابية، وشن هجمات ضد الأراضي الأميركية»، مضيفاً: «سنواصل بلا هوادة، ملاحقة الإرهابيين الذين يسعون لإلحاق الأذى بالأميركيين وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة».

من جانبه، ذكر التلفزيون الأردني، أمس، أن الأردن شارك عبر سلاح الجو الملكي، بتنفيذ ضربات جوية دقيقة استهدفت عدداً من الأهداف التابعة لعصابة داعش الإرهابية في مناطق جنوب سوريا.

وقال إن المشاركة تأتي بالتعاون مع الولايات المتحدة في إطار عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي انضمت إليه الحكومة السورية مؤخراً.

وتأتي هذه العملية بعد هجوم وقع في 13 ديسمبر استهدف قوات أميركية وسورية، أعقبته 10 عمليات في سوريا والعراق أسفرت عن سقوط واعتقال 23 عنصراً من التنظيم، فيما تجاوز عدد العمليات العسكرية المنفذة خلال الأشهر الستة الماضية 80 عملية.



التزام ثابت

قالت وزارة الخارجية السورية ​إن ​سوريا تؤكد التزامها الثابت بمكافحة تنظيم داعش، وستواصل تكثيف العمليات ⁠العسكرية ضد التنظيم في ​جميع المناطق التي يهددها.

وجاء في بيان للوزارة عبر منصة إكس: «ندعو الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي للانضمام إلى دعم سوريا في مكافحة الإرهاب، بما يسهم في حماية المدنيين واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة».