الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

لبنان يقترب من إتمام سحب السلاح جنوب "الليطاني"

جنود من الجيش اللبناني في مهمة لنزع السلاح
20 ديسمبر 2025 21:55

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم السبت، إن لبنان يقترب من إتمام نزع السلاح من الجماعات جنوب نهر الليطاني، في ظل سعي البلاد الحثيث لتنفيذ أحد أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار قبل نهاية العام.
ونص ​اتفاق وقف إطلاق النار، الذي حظي بدعم الولايات المتحدة وجرى ‌الاتفاق عليه في نوفمبر 2024، على نزع السلاح بدءا من المناطق الواقعة جنوب النهر وحصره في يد الدولة اللبنانية.
وكلفت السلطات اللبنانية، الجيش في الخامس من أغسطس الماضي، بوضع خطة لحصر ⁠السلاح في يد الدولة بحلول نهاية العام.
وذكر بيان من مكتب رئيس الوزراء "أكد سلام أن المرحلة الأولى من خطة ​حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء".
وأضاف سلام "الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، أي إلى شمال نهر الليطاني، استنادا إلى الخطة التي أعدها الجيش اللبناني بناء على تكليف من الحكومة".

المصدر: رويترز
لبنان
السلاح
نهر الليطاني
الجيش اللبناني
