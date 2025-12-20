الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تدعو لضبط النفس في غزة

فلسطينيون يقفون قرب منازل ومبان مدمرة في قطاع غزة
21 ديسمبر 2025 00:57

حضّت الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا، السبت، على الوفاء بالالتزامات وممارسة ضبط النفس في قطاع غزة، وفق ما أفاد الموفد الأميركي ستيف ويتكوف بعد محادثات في ميامي.
واجتمع مسؤولون من الدول الثلاث مع ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب، لمراجعة المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.
وجاء في بيان نشره ويتكوف، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "نؤكد مجددا التزامنا الكامل بخطة السلام المكونة من 20 نقطة التي وضعها الرئيس، وندعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها، وممارسة ضبط النفس، والتعاون مع ترتيبات المراقبة".
وأشار البيان إلى التقدم المحرز في المرحلة الأولى من اتفاق السلام، بما في ذلك توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وإعادة جثث الرهائن، والانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية، وتراجع الأعمال العدائية.
ودعت الدول الأربع إلى "إنشاء وتفعيل" إدارة انتقالية "على المدى القريب"، وهي خطوة تنص عليها المرحلة الثانية من الاتفاق، لافتة إلى أن المشاورات ستستمر في الأسابيع المقبلة بشأن تنفيذها.
وبموجب الاتفاق، من المفترض أن تنسحب إسرائيل من مواقعها الحالية في غزة، وأن تتولى سلطة مؤقتة إدارة القطاع الفلسطيني، وأن يتم نشر قوة استقرار دولية.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعرب، الجمعة، عن أمله في أن تساهم دول في قوة الاستقرار.

فلسطينيون يقفون قرب منازل ومبان مدمرة في قطاع غزة
