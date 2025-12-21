زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال اليابان

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة قبالة محافظة آوموري في شمال اليابان اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الهزة وقعت في تمام الساعة 29:10 صباحا بالتوقيت المحلي(0129 بتوقيت جرينتش) قبالة ساحل آوموري على المحيط الهادئ وعلى عمق 50 كيلومترا، وسجلت 4 درجات على مقياس الزلازل الياباني المكون من 7 درجات.

ووقع مركز الزلزال عند خط عرض 7ر40 درجة شمالا وخط طول 3ر142 درجة شرقا. ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، ولم ترد أي تقارير عن أضرار مادية أو إصابات بشرية.