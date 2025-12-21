أستراليا تحيي ذكرى ضحايا حادث إطلاق النار في شاطئ بوندي

سيضيء الأستراليون الشموع مساء اليوم الأحد لإحياء ذكرى اللحظة التي دوت فيها الطلقات الأولى قبل أسبوع في شاطئ بوندي بسيدني، في هجوم استهدف مهرجانا وأسفر عن مقتل 15 شخصا.

وأعلنت الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية نيو ساوث ويلز اليوم الأحد يوما للتأمل الوطني، وذلك بعد مرور أسبوع على أسوأ حادث إطلاق نار جماعي تشهده أستراليا منذ مقتل 35 شخصا في ولاية تسمانيا عام 1996.

وأقام سكان حفلاً تقليدياً صباح الأحد في "بوندي بافيليون" المطل على الواجهة البحرية، حيث يوجد نصب تذكاري. ومن المتوقع أن يحتشد الآلاف في بوندي في وقت لاحق من اليوم لتأبين الضحايا.

ويوم الأحد الماضي، فتح مسلحان النار على احتفال. وقالت سلطات وزارة الصحة إن 13 من الجرحى في بوندي لا يزالون في مستشفيات سيدني اليوم الأحد. ونكست الأعلام اليوم الأحد فوق المباني الحكومية.