الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا وأميركا تجريان مباحثات "بناءة" في ميامي

علما روسيا وأميركا
21 ديسمبر 2025 08:57

 نقلت وكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس" عن كبير المفاوضين الروس كيريل ديميترييف قوله إن المحادثات الجارية في الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا كانت بناءة حتى الآن. وذكرت تاس أن ديميترييف، وهو مستشار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن المحادثات مع الجانب الأميركي بدأت يوم السبت ومن المقرر أن تستمر اليوم الأحد. ونقلت الوكالة عن ديميترييف قوله للصحفيين: "المناقشات تجري بشكل بناء". وتشمل المحادثات التي تجري في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويعد هذا الاجتماع الجولة التالية من المفاوضات. وبعد المحادثات التي جرت بين دول أوروبية رائدة والولايات المتحدة وأوكرانيا في برلين يومي الأحد والاثنين الماضيين.

المصدر: وكالات
