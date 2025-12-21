الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

انقطاع الكهرباء عن الآلاف بسان فرانسيسكو الأميركية

انقطاع الكهرباء عن الآلاف بسان فرانسيسكو الأميركية
21 ديسمبر 2025 10:06

أدى حريق اندلع داخل محطة فرعية تابعة لشركة "باسيفيك للغاز والكهرباء"، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 130 ألف منزل وشركة في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية أمس السبت.

 

وقالت شركة "باسيفيك للغاز والكهرباء" إن انقطاع التيار الكهربائي ترك مساحة كبيرة من الجزء الشمالي من المدينة في ظلام دامس.

 

وأفادت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية بإغلاق جماعي للمطاعم والمحلات التجارية، وانطفاء أضواء الشوارع وزينة عيد الميلاد.

 

وقالت إدارة الطوارئ في سان فرانسيسكو على منصة "إكس" إن هناك "اضطرابات كبيرة في حركة النقل" تحدث على مستوى المدينة، وحثت السكان على تجنب السفر غير الضروري والتعامل مع إشارات المرور المنطفئة على أنها تقاطعات توقف من أربع جهات.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
انقطاع الكهرباء
سان فرانسيسكو
