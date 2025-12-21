آلاف النازحين في كمبوديا وتايلاند جراء الاشتباكات الحدودية

نزح أكثر من نصف مليون شخص من منازلهم في كمبوديا بعد أسبوعين من الاشتباكات الحدودية مع تايلاند المجاورة، وفق ما أفادت وزارة الداخلية في بنوم بنه. فيما أفادت بانكوك بأن نحو 400 ألف شخص نزحوا في تايلاند بعد تجدد النزاع الحدودي.

وقالت الوزارة في بيان "يعاني حاليا أكثر من نصف مليون كمبودي، بينهم نساء وأطفال، من ظروف معيشية قاسية نتيجة نزوحهم القسري من منازلهم ومدارسهم هربا من الغارات الجوية ، مشيرة إلى أن إجمالي عدد النازحين بلغ 518,611 شخصا.

وفي السياق نفسه، أفادت بانكوك بأن نحو 400 ألف شخص نزحوا في تايلاند بعد تجدد النزاع الحدودي.

وأسفرت الاشتباكات المتجددة بين البلدين المتجاورين في جنوب شرق آسيا هذا الشهر، عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا في تايلاند و19 في كمبوديا، وفقا لمسؤولين.

ودعت كل من الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وماليزيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والأمم المتحدة، إلى وقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول آسيان، بما في ذلك كمبوديا وتايلاند، الاثنين في كوالالمبور لمناقشة النزاع.



