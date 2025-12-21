الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا وتصاعد أعمدة الدخان

بركان جبل سيميرو في إندونيسيا
21 ديسمبر 2025 12:43

ثار بركان جبل سيميرو، الذي دخل مرحلة نشطة بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية ست مرات، صباح اليوم الأحد ، حيث وصلت أعلى أعمدة الدخان إلى 1.2 كيلومتر فوق قمته في مقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية. ويقع الجبل على حدود منطقتي لوماجانج ومالانج وهو حاليا في حالة تأهب من المستوى الثالث(الإنذار)، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية اليوم الأحد.
وقال مسؤول مركز مراقبة جبل سيميرو، في منطقة لوماجانج "حدثت الثورات في 21 ديسمبر، 2025، في الساعة  الخامسة و46 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، ومع ارتفاع عمود(من الدخان) إلى 1200 متر فوق القمة". ويوصي مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية الجمهور بتجنب الأنشطة في القطاع الجنوبي الشرقي، في نطاق 13 كيلومترا من القمة. يذكر أن إندونيسيا، التي تعد دولة أرخبيلية، تقع في منطقة معرضة للبراكين تعرف بـ "حلقة النار في المحيط الهادئ"، مما يجعل البلاد عرضة للبراكين والزلازل .

أخبار ذات صلة
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إندونيسيا
حصيلة الفيضانات في إندونيسيا تتخطى الألف قتيل
المصدر: وكالات
ثوران بركان
جبل سيميرو
بركان
إندونيسيا
آخر الأخبار
افتتاح جسرين ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري في دبي
علوم الدار
افتتاح جسرين ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري في دبي
اليوم 15:51
حسام حسن: منتخب مصر يملك مقومات الفوز بكأس أفريقيا
الرياضة
حسام حسن: منتخب مصر يملك مقومات الفوز بكأس أفريقيا
اليوم 15:50
رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف
الأخبار العالمية
زيلينسكي: محادثات السلام في فلوريدا "بناءة"
اليوم 15:31
شخبوط بن نهيان يتسلم رسالة من رئيس ملاوي إلى رئيس الدولة
علوم الدار
شخبوط بن نهيان يتسلم رسالة من رئيس ملاوي إلى رئيس الدولة
اليوم 15:18
بدور القاسمي تترأس اجتماع مجلس "شراع" الاستشاري لمتابعة تنفيذ رؤية 2030
علوم الدار
بدور القاسمي تترأس اجتماع مجلس "شراع" الاستشاري لمتابعة تنفيذ رؤية 2030
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©