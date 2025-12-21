زيلينسكي: محادثات السلام في فلوريدا "بناءة"

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن المفاوضات الجارية في ولاية فلوريدا بشأن أوكرانيا "بناءة".

وأضاف زيلينسكي، في منشور عبر منصة إكس، "نمضي بوتيرة سريعة إلى حد ما، ويعمل فريقنا في فلوريدا مع الجانب الأميركي"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال زيلينسكي "تمت دعوة ممثلين أوروبيين أيضا. هذه المفاوضات بناءة، وهذا أمر مهم". وأضاف زيلينسكي أنه تحدث مع رئيس الوزراء النرويجي، يوناس ستوره، مشيرا إلى أنه ينبغي الآن إجراء مشاورات مع الشركاء الأوروبيين عقب الجهود المبذولة في الولايات المتحدة.

من جانبه، قال كيريل ديميترييف، مبعوث الكرملين، إن محادثات منفصلة بين المسؤولين الروس والأمريكيين "تسير بشكل بناء". وأضاف ديميترييف أن المناقشات ستتواصل اليوم الأحد.