الأخبار العالمية

روسيا تعلّق على أنباء عن لقاء ثلاثي مع أميركا وأوكرانيا

ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي
21 ديسمبر 2025 16:36

علّقت روسيا، اليوم الأحد، عن أنباء بشأن احتمال عقد لقاء ثلاثي مع مفاوضين من الولايات المتحدة وأوكرانيا ضمن الجهود الرامية إلأى إنهاء الأزمة الحالية.محاولة
وقالت الرئاسة الروسية إن لقاء بين المبعوثين الأميركيين والأوكرانيين والروس "ليس قيد التحضير"، فيما تجري مباحثات منفصلة مع الطرفين الروسي والأوكراني في مدينة ميامي (الولايات المتحدة) منذ الجمعة بشأن تسوية للنزاع.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن يوري أوشاكوف المستشار الديبلوماسي للرئيس الروسي قوله "لم يتطرّق أحد جدّيا إلى هذه المبادرة حتّى الساعة وهي ليست قيد التحضير على حدّ علمي".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال، أمس السبت، إن واشنطن اقترحت عقد أول مفاوضات مباشرة منذ ستة أشهر بين أوكرانيا وروسيا مع توافد دبلوماسيين إلى ميامي لجولة جديدة من المحادثات.
ويوجد مفاوضون أوكرانيون وأوروبيون وأميركيون في ميامي في ولاية فلوريدا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع لإجراء محادثات يتوسط فيها ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لدونالد ترامب، وجاريد كوشنر.
كما يوجد الموفد الروسي كيريل دميترييف في ميامي منذ السبت.
وكان آخر اجتماع رسمي مباشر بين وفدي أوكرانيا وروسيا في يوليو الماضي في مدينة إسطنبول التركية، وأسفر عن عمليات تبادل للأسرى.
لكن زيلنسكي شكك في إمكان أن يأتي اجتماع من هذا القبيل الآن بنتائج جديدة.

المصدر: وكالات
