زيلينسكي يريد توسيع المشاورات مع الشركاء الأوروبيين

دعا ​الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ‌اليوم الأحد، ​إلى ⁠إجراء ‌مشاورات أوسع مع الشركاء ⁠الأوروبيين بعد المحادثات ⁠التي جرت بين ​الفريقين الأميركي والأوكراني في ولاية فلوريدا.

وقال ​زيلينسكي، عبر ‍تطبيق تلغرام "إننا نتحرك بوتيرة ‍سريعة إلى ⁠حد ​ما، وفريقنا ​في فلوريدا ‍يعمل مع الجانب الأميركي".

وأضاف زيلينسكي أنه تحدث مع رئيس الوزراء النرويجي، يوناس ستوره، مشيرا إلى أنه ينبغي الآن إجراء مشاورات مع الشركاء الأوروبيين عقب الجهود المبذولة في الولايات المتحدة.

من جانبه، قال كيريل ديميترييف، مبعوث الرئيس الروسي، إن محادثات منفصلة بين المسؤولين الروس والأميركيين "تسير بشكل بناء".

وأوضح ديميترييف أن المناقشات ستتواصل اليوم الأحد.