«الصحة الفلسطينية» تحذر من تدهور خطير بالأرصدة الدوائية

غزة (الاتحاد)



حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، من تدهور خطير في الأرصدة الدوائية بمستشفيات القطاع جراء نسب عجز بلغت 52% في الأدوية و71% في المستهلكات الطبية.

وقالت الوزارة، في البيان، إن المنظومة الصحية تشهد حالة من الاستنزاف الخطير وغير المسبوق أدى إلى انخفاض حاد في قدرتها على تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية.

وأوضحت الوزارة أن عدد الأصناف الدوائية الأساسية التي بلغ رصيدها صفر في مخازنها بلغ 321 صنفا دوائيا، وكذلك وصلت عدد الأصناف الصفرية من المستهلكات الطبية إلى 710 أصناف، مضيفة أن نسبة العجز من خدمة الطوارئ والعناية المركزة بلغت 38%، ما قد يحرم 200 ألف مريض من خدمة الطوارئ و100 ألف مريض من العمليات، و700 من العناية المركزة. وبيّنت أن العجز في قائمة خدمة الكلى أدى إلى حرمان 650 مريض غسيل كلى، بحاجة إلى 7823 جلسة شهرياً.

الوزارة أفادت أيضا بأن عدداً من مرضى الأورام توفوا، في ظل وصول نسبة العجز في قائمة أدوية الأورام العلاجية إلى 70%، مما حرم ألف مريض من الخدمة.

وزادت بأن 62% من أدوية الرعاية الأولية غير متوفرة، وما يتوفر لا يلبي الاحتياج الحقيقي للمرضى البالغ عددهم 288 ألفا، محذرة من تعرض المرضى لانتكاسات صحية خطيرة، والإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية، وهي حالات لا يتوفر لها أي تدخلات علاجية أو تشخيصية ما يعني تعرض هؤلاء المرضى للموت المحقق.