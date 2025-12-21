الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

وفاة 5 بانهيار منزل بمدينة غزة

طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أرشيفية)
22 ديسمبر 2025 01:16

غزة (وكالات) 

لقيت ثلاث نساء فلسطينيات حتفهن وفقد زوجان من عائلة واحدة، صباح أمس، في انهيار منزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن مصادر طبية قولها، إن المنزل أنهار «بسبب التصدعات التي لحقت به جراء قصف الاحتلال المتواصل، ما أدى إلى انهياره على رؤوس ساكنيه». وأشارت الوكالة إلى أن عشرات المنازل قد انهارت مؤخراً، بسبب تضررها بشكل مباشر من القصف المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023، ومع اشتداد المنخفضات الجوية، ما أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات وأضرار مادية فادحة. ولفتت إلى أن الفلسطينيين يأبوا ترك منازلهم المتصدعة والمنهارة، بسبب الأوضاع الكارثية التي يعيشونها، وتفاقم معاناتهم جراء المنخفضات الجوية، وتضرر آلاف المنازل بفعل العدوان». 
وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية، أمس، مصرع 18 فلسطينياً بانهيار 46 مبنى متضرراً من الإبادة الإسرائيلية، وذلك منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي.

