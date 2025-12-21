إسرائيل توافق على 19 مستوطنة جديدة بالضفة

القدس (وكالات)



وافق المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل أمس على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قال وزير المال اليميني المتشدد بتسلئيل سموطريتش، إنها تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية.

ووفق بيان صادر عن مكتب سموطريتش، يرتفع بموجب هذا الإعلان عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.

وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد أيام على إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية بحيث بلغت أعلى مستوياتها منذ العام 2017 على الأقل.

وجاء في بيان مكتب سموطريتش «تمت الموافقة في المجلس الوزاري المصغّر على اقتراح وزير المال بتسلئيل سموطريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لإقرار وتنظيم 19 مستوطنة جديدة» في الضفة الغربية المحتلة، ووصف البيان الخطوة بأنها تاريخية، وتهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية.

وقال سموطريتش «على أرض الواقع، نحن نمنع إقامة دولة إرهاب فلسطينية».

وبحسب البيان «تُعد مواقع هذه المستوطنات ذات أهمية استراتيجية عالية، ويتصدرها إعادة إقامة مستوطنتي «غانيم وكاديم» اللتين سبق أن أزيلتا في شمال الضفة الغربية قبل نحو عقدين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دان التوسع المستمر للمستوطنات بالضفة.