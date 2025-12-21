مسؤولان: أميركا تعترض سفينة أخرى قرب فنزويلا

قال مسؤولان أميركيان، اليوم الأحد، إن الولايات ​المتحدة اعترضت سفينة ‌أخرى قبالة ساحل فنزويلا ​في ⁠المياه ‌الدولية، في ثاني عملية من نوعها مطلع ⁠هذا الأسبوع.

تأتي هذه الخطوة ⁠بعد أيام من إعلان الرئيس ​الأميركي دونالد ترامب فرض "حصار" على جميع ناقلات النفط الخاضعة ​للعقوبات التي تدخل ‍فنزويلا أو تخرج منها.

ولم يذكر المسؤولان، اللذان ‍تحدثا شريطة ⁠عدم ​الكشف عن هويتيهما، أي سفينة ​جرى اعتراضها ‍أو موقعا محددا لهذه العملية.

وعززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة بحر الكاريبي ونفذت أكثر من عشرين ​غارة عسكرية على سفن تنقل مخدرات في المحيط الهادي والبحر الكاريبي بالقرب من الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.