مسؤولان: أميركا تعترض سفينة أخرى قرب فنزويلا

قال مسؤولان أميركيان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة اعترضت سفينة أخرى قبالة ساحل فنزويلا في المياه الدولية، في ثاني عملية من نوعها مطلع هذا الأسبوع.
تأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض "حصار" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تخرج منها.
ولم يذكر المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، أي سفينة جرى اعتراضها أو موقعا محددا لهذه العملية.
وعززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة بحر الكاريبي ونفذت أكثر من عشرين غارة عسكرية على سفن تنقل مخدرات في المحيط الهادي والبحر الكاريبي بالقرب من الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.