الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مسؤولان: أميركا تعترض سفينة أخرى قرب فنزويلا

مسؤولان: أميركا تعترض سفينة أخرى قرب فنزويلا
21 ديسمبر 2025 21:56

قال مسؤولان أميركيان، اليوم الأحد، إن الولايات ​المتحدة اعترضت سفينة ‌أخرى قبالة ساحل فنزويلا ​في ⁠المياه ‌الدولية، في ثاني عملية من نوعها مطلع ⁠هذا الأسبوع.
تأتي هذه الخطوة ⁠بعد أيام من إعلان الرئيس ​الأميركي دونالد ترامب فرض "حصار" على جميع ناقلات النفط الخاضعة ​للعقوبات التي تدخل ‍فنزويلا أو تخرج منها.
ولم يذكر المسؤولان، اللذان ‍تحدثا شريطة ⁠عدم ​الكشف عن هويتيهما، أي سفينة ​جرى اعتراضها ‍أو موقعا محددا لهذه العملية.
وعززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة بحر الكاريبي ونفذت أكثر من عشرين ​غارة عسكرية على سفن تنقل مخدرات في المحيط الهادي والبحر الكاريبي بالقرب من الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية. 

أخبار ذات صلة
البرازيل والمكسيك تقترحان التوسط بين أميركا وفنزويلا
فنزويلا توافق على استئناف رحلات إعادة المهاجرين من أميركا
المصدر: رويترز
فنزويلا
اعتراض
سفينة
آخر الأخبار
منتجات ألبان
الأخبار العالمية
الصين تفرض رسوما جمركية على منتجات الألبان الأوروبية
اليوم 21:30
آثار قصف على الحدود بين كمبوديا وتايلاند
الأخبار العالمية
تجدد القصف بين كمبوديا وتايلاند بعد اجتماع "آسيان"
اليوم 21:04
رئيس مجلس الوزراء المصري يؤكد عمق العلاقات المصرية الإماراتية
علوم الدار
رئيس مجلس الوزراء المصري يؤكد عمق العلاقات المصرية الإماراتية
اليوم 20:48
برعاية حمدان بن محمد بن زايد.. النسخة السابعة لمعرضي "يومكس" و"سيمتكس" تنطلق يناير المقبل
علوم الدار
برعاية حمدان بن محمد بن زايد.. النسخة السابعة لمعرضي "يومكس" و"سيمتكس" تنطلق يناير المقبل
اليوم 20:40
مهرجان «ليوا الدولي» يعزّز مكانته ضمن أبرز الوجهات الشتوية
الرياضة
مهرجان «ليوا الدولي» يعزّز مكانته ضمن أبرز الوجهات الشتوية
اليوم 20:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©