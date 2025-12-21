الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زيلينسكي يريد التشاور مع حلفائه عقب محادثات ميامي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
21 ديسمبر 2025 22:20

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، عن تأييده عقد اجتماع جديد مع الحلفاء الأوروبيين، عقب محادثات جرت بين وفد أوكراني والجانب الأميركي في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الأزمة الحالية.
وقال زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس": "هناك شعور مشترك بأنه بعد الجهود التي بذلها فريقنا الدبلوماسي في الولايات المتحدة، ينبغي لنا الآن إجراء مشاورات مع الشركاء الأوروبيين في إطار أوسع". 
وأضاف زيلينسكي، في منشوره، أن الوفد الأوكراني في فلوريدا يعمل مع المفاوضين الأميركيين، وأن هناك تقدما يجرى إحرازه بوتيرة سريعة.
ولفت زيلينسكي إلى أن هناك مفاوضات "بناءة" تجرى، لكنه لم يتطرق إلى أي تفاصيل، معربا عن شكره للنرويج على دعمها.
وعقب محادثات بين مفاوضين من الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا في برلين، يومي الأحد والاثنين الماضيين، دخلت المفاوضات الهادفة إلى التوصل لحل سلمي جولة جديدة في فلوريدا مطلع هذا الأسبوع.
وسعى المفاوضون الأميركيون، خلال هذه المفاوضات، إلى نقل نتائج محادثات برلين إلى ممثلي روسيا. وفي بيان أولي، أشار المفاوض الروسي كيريل ديمترييف إلى أن المناقشات بناءة. 

المصدر: وكالات
