الأخبار العالمية

نيجيريا تعلن تحرير 130 تلميذا مختطفا

21 ديسمبر 2025 23:19

أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم الأحد، تحرير 130 تلميذا خطفهم مسلحون من مدرسة في نوفمبر الماضي، بعدما أُطلق سراح مئة آخرين في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال صنداي داري المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن "130 تلميذا مختطفا في ولاية النيجر أُطلق سراحهم، ولم يبقَ أحد في الأسر"، مرفقا منشوره بصورة تظهر أطفالا يبتسمون.
في أواخر نوفمبر، خُطف مئات التلاميذ والموظفين من مدرسة داخلية مختلطة في ولاية النيجر في شمال وسط نيجيريا.
وقال مصدر في الأمم المتحدة "ستُنقَل الثلاثاء المجموعة المتبقية من تلميذات المرحلة الثانوية إلى مينا"، عاصمة ولاية النيجر.
كان نحو 50 من المخطوفين قد تمكنوا من الفرار فورا. وفي 7 ديسمبر، تمكنت الحكومة من إطلاق سراح مئة.

المصدر: وكالات
