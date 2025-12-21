ترامب وستارمر يناقشان جهود السلام في أوكرانيا

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن رئيس الوزراء بحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، الجهود المبذولة لتحقيق "نهاية عادلة ودائمة" للأزمة في أوكرانيا، وذلك عقب محادثات جرت في فلوريدا.
وأضاف المكتب، في بيان عقب اتصال هاتفي بينهما "بدأ الزعيمان حديثهما باستعراض الحرب في أوكرانيا" ثم ناقشا عمل ما يطلق عليها مجموعة "تحالف الراغبين" التي تعهدت بتقديم الدعم لكييف.
وجاء أيضا في البيان "اطّلع رئيس الوزراء على مستجدات عمل تحالف الراغبين الرامي (لدعم التوصل إلى) اتفاق للسلام وضمان إنهاء عادل ودائم للأعمال القتالية".
واجتمع مفاوضون أميركيون مع مسؤولين روس في فلوريدا، أمس السبت، في أحدث جولة من المحادثات الرامية لإنهاء الأزمة، وذلك وسط مساع من إدارة ترامب للتوصل إلى اتفاق مع كلا الجانبين.
وجاء اجتماع ميامي عقب محادثات أجرتها الولايات المتحدة يوم الجمعة مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين، وهي أحدث مناقشات بشأن مقترح سلام أحيا الآمال في إنهاء الصراع الذي اشتعل في فبراير 2022.