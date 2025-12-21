الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب وستارمر يناقشان جهود السلام في أوكرانيا

صورة مجمعة للرئيس ترامب ورئيس الوزراء ستارمر
21 ديسمبر 2025 23:39

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن رئيس الوزراء بحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، الجهود المبذولة ​لتحقيق "نهاية عادلة ودائمة" للأزمة في أوكرانيا، وذلك ‌عقب محادثات جرت في فلوريدا.
وأضاف المكتب، في بيان ​عقب اتصال هاتفي بينهما "بدأ ⁠الزعيمان حديثهما ‌باستعراض الحرب في أوكرانيا" ثم ناقشا عمل ما يطلق عليها مجموعة "تحالف الراغبين" التي تعهدت بتقديم الدعم لكييف.
وجاء أيضا في ⁠البيان "اطّلع رئيس الوزراء على مستجدات ⁠عمل تحالف الراغبين الرامي (لدعم التوصل إلى) اتفاق للسلام وضمان إنهاء عادل ودائم للأعمال القتالية".
واجتمع ​مفاوضون أميركيون مع مسؤولين روس في فلوريدا، أمس السبت، في أحدث جولة من المحادثات الرامية لإنهاء الأزمة، وذلك وسط مساع من إدارة ترامب للتوصل إلى ​اتفاق مع كلا ‍الجانبين.
وجاء اجتماع ميامي عقب محادثات أجرتها الولايات المتحدة يوم الجمعة مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين، وهي أحدث مناقشات بشأن مقترح سلام ‍أحيا الآمال في إنهاء الصراع ⁠الذي اشتعل في فبراير 2022.

المصدر: رويترز
دونالد ترامب
خطة سلام
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للجمهور
اليوم 18:34
نازحون يستقلون عربة بدائية في بلدة طويلة شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولة دولية لـ«الاتحاد»: نساء وأطفال السودان يواجهون العنف والجوع يومياً
22 ديسمبر 2025
مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لـ«الاتحاد»: غالبية مستشفيات غزة خارج الخدمة
22 ديسمبر 2025
فلسطينيون نازحون بجوار منازل مدمرة في مخيم النصيرات بوسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«تفاهمات واعدة» بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
22 ديسمبر 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: 33 مليون سوداني بحاجة لمساعدات غذائية
22 ديسمبر 2025
