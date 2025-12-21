ترامب وستارمر يناقشان جهود السلام في أوكرانيا

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن رئيس الوزراء بحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، الجهود المبذولة ​لتحقيق "نهاية عادلة ودائمة" للأزمة في أوكرانيا، وذلك ‌عقب محادثات جرت في فلوريدا.

وأضاف المكتب، في بيان ​عقب اتصال هاتفي بينهما "بدأ ⁠الزعيمان حديثهما ‌باستعراض الحرب في أوكرانيا" ثم ناقشا عمل ما يطلق عليها مجموعة "تحالف الراغبين" التي تعهدت بتقديم الدعم لكييف.

وجاء أيضا في ⁠البيان "اطّلع رئيس الوزراء على مستجدات ⁠عمل تحالف الراغبين الرامي (لدعم التوصل إلى) اتفاق للسلام وضمان إنهاء عادل ودائم للأعمال القتالية".

واجتمع ​مفاوضون أميركيون مع مسؤولين روس في فلوريدا، أمس السبت، في أحدث جولة من المحادثات الرامية لإنهاء الأزمة، وذلك وسط مساع من إدارة ترامب للتوصل إلى ​اتفاق مع كلا ‍الجانبين.

وجاء اجتماع ميامي عقب محادثات أجرتها الولايات المتحدة يوم الجمعة مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين، وهي أحدث مناقشات بشأن مقترح سلام ‍أحيا الآمال في إنهاء الصراع ⁠الذي اشتعل في فبراير 2022.