الصومال تتأهب لأول انتخابات مباشرة منذ 60 عاماً

أعلن وزير الأمن الصومالي، أن بلاده ستنشر أكثر من 10 آلاف عنصر أمني في العاصمة مقديشو قبيل الانتخابات المحلية المقررة هذا الأسبوع والتي تعد أول انتخابات مباشرة منذ نحو 60 عاما.

وفي أبريل الماضي، نظمت البلاد أول عملية تسجيل للناخبين منذ عشرات السنين تمهيدا لإجراء اقتراع عام وإنهاء نظام التصويت غير المباشر والمطبق منذ عام 1969.

ويشارك في انتخابات 25 ديسمبر، أكثر من 1600 مرشح يتنافسون على 390 مقعدا في منطقة بنادر في جنوب شرق البلاد. وأحصت الهيئة الانتخابية تسجيل نحو 400 ألف ناخب للتصويت في هذه الانتخابات.

وقال وزير الأمن عبد الله شيخ إسماعيل في بيان "تمكنا من فرض الأمن في المدينة".

وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية عبد الكريم أحمد حسن بأنه سيتم تقييد حركة التنقل يوم الانتخابات، حيث سيتم نقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع بالحافلات.

وأضاف "سيتم إغلاق البلاد بالكامل"، متابعا "إنها لحظة عظيمة للشعب الصومالي أن يشهد انتخابات لأول مرة منذ ما يقرب من ستين عاما".

والانتخابات التي ستجرى الخميس بنظام "شخص واحد صوت واحد"، تم تأجيلها ثلاث مرات هذا العام.

ومن المتوقع أن تنظم البلاد أيضا انتخابات رئاسية عام 2026، مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود.



