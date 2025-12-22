الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصومال تتأهب لأول انتخابات مباشرة منذ 60 عاماً

أرشيفية
22 ديسمبر 2025 09:51

أعلن وزير الأمن الصومالي، أن بلاده ستنشر أكثر من 10 آلاف عنصر أمني في العاصمة مقديشو قبيل الانتخابات المحلية المقررة هذا الأسبوع والتي تعد أول انتخابات مباشرة منذ نحو 60 عاما. 
وفي أبريل الماضي، نظمت البلاد أول عملية تسجيل للناخبين منذ عشرات السنين تمهيدا لإجراء اقتراع عام وإنهاء نظام التصويت غير المباشر والمطبق منذ عام 1969. 

أخبار ذات صلة
الصومال مقتل 9 إرهابيين بعملية عسكرية
زيلينسكي يبدي استعداداً لإجراء انتخابات في أوكرانيا

ويشارك في انتخابات 25 ديسمبر، أكثر من 1600 مرشح يتنافسون على 390 مقعدا في منطقة بنادر في جنوب شرق البلاد. وأحصت الهيئة الانتخابية تسجيل نحو 400 ألف ناخب للتصويت في هذه الانتخابات.
وقال وزير الأمن عبد الله شيخ إسماعيل في بيان "تمكنا من فرض الأمن في المدينة".
وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية عبد الكريم أحمد حسن بأنه سيتم تقييد حركة التنقل يوم الانتخابات، حيث سيتم نقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع بالحافلات. 
وأضاف "سيتم إغلاق البلاد بالكامل"، متابعا "إنها لحظة عظيمة للشعب الصومالي أن يشهد انتخابات لأول مرة منذ ما يقرب من ستين عاما". 
والانتخابات التي ستجرى الخميس بنظام "شخص واحد صوت واحد"، تم تأجيلها ثلاث مرات هذا العام. 
ومن المتوقع أن تنظم البلاد أيضا انتخابات رئاسية عام 2026، مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود.

المصدر: وكالات
انتخابات
مقديشو
الصومال
آخر الأخبار
عائشة خوري الحاصلة على المركز الأول في مسابقة المأكولات الإماراتية 2025
الترفيه
مسابقة «من التراث إلى المائدة» تعزِّز الشغف بالمطبخ الإماراتي
اليوم 13:28
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع شعب كولومبيا وتُعزّي في ضحايا حادث حافلة مدرسة
اليوم 13:18
مهرجان الياسات يختتم فعالياته بتتويج الفائزين
الرياضة
مهرجان الياسات يختتم فعالياته بتتويج الفائزين
اليوم 13:02
صورة أرشيفية
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تنوع الطقس خلال الشتاء يعد محفزًا لمختلف الأنشطة
اليوم 12:22
دياز: الجماهير المغربية دافع للتوهج
الرياضة
دياز: الجماهير المغربية دافع للتوهج
اليوم 12:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©