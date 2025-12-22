الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الشرطة الأسترالية تكشف تفاصيل جديدة في هجوم "بوندي"

عناصر من الشرطة في شاطئ بوندي في سيدني
22 ديسمبر 2025 08:44

 أعلنت الشرطة الأسترالية في بيان أنها نقلت، اليوم الاثنين المشتبه بإطلاقه النار في بوندي الأسبوع الماضي من المستشفى إلى السجن. 
وكان نافيد أكرم البالغ 24 عاما يتلقى العلاج في المستشفى تحت حراسة الشرطة، وقد تم توجيه عدة تهم إليه بينها الإرهاب وارتكاب 15 جريمة قتل.
كما أفادت الشرطة الأسترالية بأن الرجلين المتهمين بتنفيذ إطلاق النار الدامي الأسبوع الماضي على شاطئ بونداي، تدربا على الهجوم في الريف الأسترالي، وفق ما ورد في وثائق القضية.
وذكرت الوثائق أيضا أن ساجد ونافيد أكرم، الأب وابنه، قاما برحلة استطلاعية إلى شاطئ بوندي قبل أيام فقط من تنفيذ هجومهما. 

المصدر: وكالات
