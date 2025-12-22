وزراء خارجية آسيان يبحثون في كوالالمبور خفض التصعيد بين تايلاند وكمبوديا

يتجمع وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا اليوم الاثنين في العاصمة الماليزية كوالالمبور لعقد اجتماع خاص لمناقشة الصراع الحدودي المستمر بين تايلاند وكمبوديا والذي تصاعد قبل أسبوعين. ويمثل هذا الاجتماع المرة الثانية هذا العام التي تعمل فيها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كمنصة لتعزيز خفض التصعيد بين الدولتين العضوين فيها.

وأدى النزاع الجديد إلى تقويض وقف إطلاق النار الذي روج له الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي أنهى خمسة أيام من القتال في يوليو الماضي. وتم التوصل إلى ذلك الاتفاق بوساطة ماليزية.

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية يوم الأحد بيانا دعت فيه تايلاند وكمبوديا إلى "إنهاء الأعمال العدائية، والتنفيذ الكامل لاتفاقيات كوالالمبور للسلام، التي تتضمن آليات لتسريع إزالة الألغام للأغراض الإنسانية ومعالجة القضايا الحدودية".

من جانب آخر حث محمد حسن وزير خارجية ماليزيا اليوم الاثنين تايلاند وكمبوديا ​على التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق ‌وقف إطلاق النار ​القائم بين ⁠البلدين، ‌وعبر عن أمله في أن يفضي اجتماع خاص لوزراء ⁠خارجية رابطة دول جنوب ⁠شرق آسيا (آسيان) إلى استئناف جهود استعادة ​الاستقرار.

وفي كلمته الافتتاحية لاجتماع آسيان في كوالالمبور اليوم الاثنين، والتي نقلتها وسائل ​الإعلام، أكد حسن ‍على ضرورة أن تتخذ الرابطة كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ ‍على السلام الإقليمي، ⁠وشدد على ​أن هدفها يتجاوز مجرد تهدئة ​التوتر.