الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أبو الغيط يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة مستوطنات جديدة في الضفة

أبوالغيط
22 ديسمبر 2025 14:44

أدان أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر المصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أن هذا القرار يمثل تحدياً سافراً للإرادة الدولية الرافضة للاستيطان، وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات.

وأوضح أبوالغيط، في بيان صدر اليوم، أن التوسع المتواصل في الاستيطان غير الشرعي يستهدف تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا، ويعكس طبيعة السياسات التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية.

واكد أن التوسع الاستيطاني لن يضفي أي شرعية على هذا النشاط غير القانوني، مشدداً على ان أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية تعد شكلا من أشكال الإرهاب، ويتم ذلك تحت سمع وبصر سلطات الاحتلال وبحماية أجهزتها الرسمية.

المصدر: وام
الضفة
إسرائيل
مستوطنات
الضفة الغربية
أبو الغيط
