مقتل ضابط كبير في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية بانفجار

قُتل الجنرال فانيل سارفاروف رئيس قسم التدريب العملياتي في هيئة أركان القوات المسلحة جراء انفجار سيارة في جنوب العاصمة موسكو، اليوم الاثنين.

وهذا الحادث مشابه لعمليات اغتيال أخرى استهدفت جنرالات وشخصيات في روسيا.

وقُتل سارفاروف، البالغ 56 عاما، في انفجار شحنة ناسفة كانت موضوعة أسفل سيارته المركونة في حي سكني.

وشاهد مراسلون صحفيون سيارة بيضاء وقد تحطمت أبوابها ونوافذها وتفحّم هيكلها جراء الانفجار. وطوّقت قوات الأمن الموقع، بينما عمل محققون على التفتيش بين الركام ورفع الأدلة.

وأفاد شهود عيان بسماع دويّ انفجار.

وقالت تاتيانا (74 عاما)، وهي من سكان المنطقة "لم نتوقع ذلك إطلاقا. كنّا نظن أننا بأمان، ثم وقع الانفجار بجوارنا".

وقال غريغوري (70 عاما) الذي رفض ذكر اسمه كاملا "اهتزت النوافذ، كان واضحا أنه انفجار"، مضيفا "علينا التعامل مع الأمر بهدوء أكبر".

وقالت لجنة التحقيق الروسية المعنية بالجرائم الكبرى إنها "تعمل على فرضيات عدة للتحقيق في الاغتيال".

وبحسب سيرته الذاتية المنشورة عبر موقع وزارة الدفاع، شارك سارفاروف في عمليات للجيش الروسي في شمال القوقاز، خلال تسعينات القرن الماضي.

وكان قائدا للقوات الروسية في سوريا خلال 2015-2016.