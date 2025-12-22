الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تركيا تتوقع موعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري في دمشق
22 ديسمبر 2025 17:46

توقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، موعدا لبدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب في قطاع غزة.
وقال فيدان، متحدثا في العاصمة السورية دمشق "نتوقع ‌بدء ⁠المرحلة ⁠الثانية ​من ​اتفاق ‍وقف ‍إطلاق ⁠النار ​في ​غزة ‍مطلع العام ‌الجديد"، وذلك عقب محادثات أجراها مسؤولون أميركيون وقطريون ومصريون في مدينة ميامي.
وفي مؤتمر صحفي ‍عقده في دمشق، أوضح فيدان أن ‍المناقشات ⁠ركزت على ​العقبات التي تحول ​دون انتقال الاتفاق ‍إلى مرحلته التالية.
عقب لقاء ميامي، قال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف "أسفرت المرحلة الأولى عن تقدم، بما في ذلك توسيع المساعدات الإنسانية، وإعادة جثامين الرهائن، وانسحابات جزئية للقوات، وتقليص للأعمال العدائية".
وأضاف ويتكوف "ستستمر المزيد من المشاورات في الأسابيع المقبلة للمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية".
وتشمل المرحلة الثانية من خطة غزة للسلام إعادة الإعمار.

المصدر: وكالات
قطاع غزة
غزة
وقف إطلاق النار
إعادة الإعمار
