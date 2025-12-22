الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
إيطاليا تريد إبقاء جنود في لبنان بعد انسحاب قوة الأمم المتحدة

آليات عسكرية لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان (أرشيفية)
22 ديسمبر 2025 19:52

أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، اليوم الاثنين، أنها ترغب في الاحتفاظ بوجودها العسكري في لبنان بعد انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل) آخر العام 2027.
وكتب وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو، على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي "حتى بعد انسحاب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان، ستواصل إيطاليا الاضطلاع بدورها الداعم بقناعة لوجود دولي" في هذا البلد.
وردا على سؤال حول ما إن كان المقصود الإبقاء على وجود عسكري، رد متحدث باسم الوزراة بالإيجاب.
وأشار كروسيتو إلى "الدور الأساسي" للجيش اللبناني "في الحفاظ على الاستقرار، ليس في لبنان فحسب بل في كلّ المنطقة".
وأكّد أن بلاده تسعى لترجمة المفاوضات الجارية حاليا إلى نتائج ملموسة، و"ألا يستفيد أحد من حالة عدم الاستقرار في جنوب لبنان".
يبلغ عدد الجنود الإيطاليين في لبنان 1099، وهي ثاني قوة في اليونيفيل بعد إندونيسيا (1233). وتولى ضباط إيطاليون قيادة اليونيفيل خمس مرات في السنوات العشرين الماضية.

المصدر: وكالات
