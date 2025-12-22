الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«أطباء بلا حدود» تحذّر من تهديد إسرائيلي لأنشطتها الإنسانية بغزة

فلسطيني فقد ساقه في غارة إسرائيلية يستريح بعد فراره من شمال غزة (أرشيفية)
23 ديسمبر 2025 02:10

غزة (الاتحاد)

حذّرت منظمة «أطباء بلا حدود»، أمس، من إجراءات إسرائيلية جديدة خاصة بتسجيل المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ما يعرّض الأنشطة الإنسانية للخطر.
وفي 5 نوفمبر الماضي، كشفت تقارير إعلامية عن إجراء إسرائيلي جديد، أجبر عشرات المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة على وقف أنشطتها.
وأوضحت التقارير أن الإجراء يشدّد شروط دخول المنظمات إلى غزة والضفة، ويُلزمها بتقديم تفاصيل عن موظفيها وعائلاتهم.
وقالت «أطباء بلا حدود» في بيان: «القواعد الإسرائيلية الجديدة لتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية، قد تترك مئات آلاف الأشخاص في غزة دون القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية المنقِذة للحياة بحلول العام 2026»، مضيفة: «هذه المتطلبات الجديدة تهدّد بسحب تسجيل هذه المنظمات اعتباراً من الأول من يناير المقبل».
كما حذّرت من أن عدم التعاطي مع الإجراء الإسرائيلي وعدم التسجيل سيحول دون تمكن المنظمات ومن بينها أطباء بلا حدود، من تقديم الخدمات الأساسية للناس في غزة والضفة.
من جانبها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إنها تتعرض منذ أكثر من عامين إلى حملة تضليل إعلامي منسقة تستهدف تفكيكها، مشيرة إلى أن هذه الحملة بلغت «مستويات غير مسبوقة».
وحذّرت الأونروا، في منشور على منصة «إكس»، من أن المتضرر الأكبر سيكون الأشد فقراً بين لاجئي فلسطين، أولئك الذين يعيشون في المخيمات ولا بديل لديهم عن الأونروا للحصول على الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية.

