الأخبار العالمية

المتحدثة باسم «الصليب الأحمر» لـ «الاتحاد»: الظروف المعيشية في غزة لا تزال قاسية للغاية

أطفال وسط تجمع لتلقي حصص غذائية في مطبخ خيري بمخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (أ ف ب)
23 ديسمبر 2025 02:10

شعبان بلال (رفح)

شدّدت أماني الناعوق، المتحدّثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على أن الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال كارثية، مؤكدة أن الحياة لم تعد إلى طبيعتها كما كانت قبل العمليات العسكرية، في ظل استمرار معاناة السكان من النزوح وفقدان الأحباء وتداعيات الدمار الواسع.
وقالت الناعوق، في تصريح لـ «الاتحاد»: إن آلاف العائلات لا تزال مشتتة، في حين يعاني السكان إنهاكاً شديداً خلال سعيهم اليومي للحصول على الغذاء والمياه الآمنة والدواء والمأوى المناسب، مضيفةً أن المدنيين لا يزالون يدفعون الثمن الأكبر للأزمة. وكشفت عن أن أكثر من 80% من قطاع غزة تأثر بأوامر الإخلاء خلال الأشهر الماضية، مما أدى إلى تكدس أعداد كبيرة من المدنيين في مساحات غير مهيأة لاستيعاب هذا العدد، مع استمرار توقف العديد من الخدمات الأساسية في مناطق واسعة من القطاع.
وأشارت المسؤولة الدولية إلى أنه، حتى بعد وقف إطلاق النار، لا تزال الظروف المعيشية للمدنيين قاسية للغاية، في ظل وجود حاجة ملحّة إلى زيادة كبيرة في حجم الإمدادات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، لافتة إلى أن تذبذب توافر المواد الأساسية خلال العامين الماضيين أدى إلى نقص الغذاء، وصعوبة الوصول إلى ملاجئ آمنة وفعالة، واضطرار السكان إلى قضاء ساعات طويلة في انتظار شاحنات المياه، وهي تحديات لا تزال قائمة حتى مع انحسار الأعمال العدائية.
وأكدت الناعوق أن السكان لا يستطيعون العيش بكرامة في ظل هذه الأوضاع، في ظل غياب الخصوصية والمساحة الكافية والمرافق الصحية الملائمة، مضيفة أن انخفاض الأسعار نسبياً لم يُعدها إلى مستويات ما قبل العمليات العدائية، مما يجعل الكثير من الاحتياجات الأساسية غير ميسورة التكلفة بالنسبة لغالبية السكان، حتى عند توفرها.
ونوّهت بأن الاحتياجات الإنسانية في غزة تتزايد بشكل كبير، نتيجة ما شهده القطاع على مدى الأشهر الماضية من أعمال عدائية مدمرة ونزوح جماعي، مؤكدة أن تعافي السكان وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية سيستغرق وقتاً طويلاً. وأوضحت المتحدثة باسم «الصليب الأحمر» أن المساعدات الإنسانية يجب أن تعالج التحديات العاجلة وطويلة الأمد معاً، وألا تقتصر على الغذاء والمأوى فقط، بل تشمل أيضاً إصلاح وإعادة بناء البنية التحتية، وأن تُقدم بطريقة مستدامة تتسم بالكفاءة والتنظيم والشمولية.
وأفادت الناعوق بأن النظام الصحي في قطاع غزة يعاني من انهيار شبه كامل، بعد سنوات من التدهور المستمر نتيجة النزاع الممتد. 

